El último eclipse lunar del año se podrá observar desde toda la isla entre la madrugada hasta el amanecer de este próximo martes, de acuerdo a la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico (SAPR)

¿Qué es un eclipse lunar?

Acontece cuando la luz solar es filtrada en la alta atmósfera de la Tierra y es proyectada en forma de sombra directa (umbra) en nuestro satélite natural, que es lo que le da a la Luna un color rojo anaranjado en ese momento, según la SAPR.

¿A qué hora se observará?

”En esta ocasión tendremos un eclipse algo diferente a lo acostumbrado, ya que desde Puerto Rico comenzará en su fase parcial a partir de las 5:09 a.m. y su totalidad la podremos apreciar a partir de las 6:16 a.m. hasta las 6:29 a.m. cuando la Luna se torne color rojo anaranjado y se esté ocultando por el horizonte hacia el oeste justo a la salida del Sol”, indicó el profesor y asesor de la SAPR, Juan Villafañe.

El evento también se podrá observar en América del Norte y parte del Sur, gran parte de Asia, Australia y los océanos Atlántico, Pacífico e Índico.

¿Cuál es la importancia de la Luna?

Según el profesor, César M. López la Luna siempre ha sido uno de los objetos extraterrestres más estudiados, por la cercanía con los seres vivos.

“Ahora más que nunca, adquiere una importancia superlativa, por virtud de los avances de la Exploración Espacial, ya que, por ejemplo, el objetivo de la misión Artemis es establecer presencia constante en la Luna. Aunque no es un proyecto de colonización, sí será uno de exploración sobre las posibilidades de superviviencia del ser humano fuera de la Tierra”.

Luego de tres intentos fallidos, el lanzamiento de la misión Artemis está programado para el próximo, lunes, 14 de noviembre, en el Centro Espacial Kennedy de Florida.

El objetivo de la primera misión Artemis es poner a prueba las capacidades del Sistema de Lanzamiento Espacia (SLS, en inglés) y de la nave Orion antes de un viaje tripulado previsto en principio para 2024, al que seguirá un tercero en el que por primera vez desde 1972 astronautas estadounidenses, entre ellos una mujer y una persona de color, pisarán la superficie lunar.

López añadió que “ya se están efectuando una vastedad de investigaciones sobre como aprovecharán astronautas los recursos lunares para desarrollar alternativas que les permitan prolongar el tiempo que puedan estar en suelo lunar. Así que, la astronomía es el fundamento de estudio para entender, desde la Tierra, los fenómenos naturales que ocurren en la Luna”.