Aves de La Marquesa regresan a su hábitat natural a siete años de que el huracán María lo destruyera

Fueron reacciones normales, después de todo, pues unas jaulas parecidas fueron su hogar desde que el huracán María devastó, hace exactamente siete años, el aviario del Parque Forestal la Marquesa . Once aves, con sus respectivas personalidades y coloridos plumajes, se ajustaban para regresar al ahora santuario, donde sus cuidadores buscarán brindarles la mejor calidad de vida.

La emoción era palpable en la voz de Maldonado Urbina, quien puede nombrar a cada una de las 128 aves que habitan el aviario –las 11 de este viernes eran las que faltaba liberar– y hablar con fluidez de las características de sus respectivas especies. Ver el espacio repoblado, donde las aves podrán sentir el sol y la lluvia en sus plumas, “es un momento bien especial porque sabemos que eso no solo contribuye a la estabilidad física del animal, sino también a la estabilidad emocional”, comentó.

Mientras, las aves en todo el espacio buscan interactuar con los presentes, y no es para menos porque estuvieron siete años recibiendo un amoroso cuido directo. Aunque sus cuidadores seguirán presentes, la vida de los pájaros será más independiente y en armonía con su entorno.

“Aquí, ellas van a ser protagonistas. Nosotros vamos a salvaguardar su seguridad, dignidad y todo lo que ellas necesiten. Yo no voy a escatimar. Mientras yo tenga salud y este grupo de trabajo –que son un grupo de muchachos y muchachas muy buenas–, no vamos a escatimar ni en esfuerzos ni en lo que tengamos que conseguir”, aseguró la administradora, quien no es científica, pero sus 18 años frente al parque la han hecho una experta en las especies de este pulmón metropolitano en el barrio Sonadora.