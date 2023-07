“Vamos a ‘murcielagonizarnos’”, dijo Armando Román mientras apagaba su lámpara de cabeza y nos instruía a percibir, como los animales nocturnos, solamente con nuestros oídos.

Eran las 8:05 p.m. en el Parque Nacional Julio Enrique Monagas, en Bayamón, y apenas podía ver las piedras puntiagudas sobre las cuales me balanceé. Pero no estábamos en la grieta del bosque para ver; nuestra misión era escuchar.

Una hora y media antes, en el gazebo 7 del “parking”, el artista residente del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan había dado a nuestro grupo –de 23 participantes curiosos– un “crash course” o curso intensivo de su proyecto de crear un mapa sonoro del estuario.

Para enseñarnos a escuchar atentamente, Román nos instruyó a cerrar los ojos durante cinco minutos de silencio. Sobre mí, las hojas de una palma crujían en el viento. Un grupo de ciclistas salió del bosque en un zumbido mecánico. Sonó un teléfono en una melodía de campanadas y un hombre contestó con un “¿hello?” bajo.

Con nuestros oídos activados, nos movilizamos. Paramos en un claro del bosque para sacar un papel del tamaño de una postal con el título “Mapa sonoro estático”. “Ustedes son el punto en el centro y el círculo representa sus alrededores”, dijo Román, quien nos instruyó a apuntar o dibujar los sonidos tal como los percibimos: a nuestra derecha o izquierda, enfrente o detrás, cerca o lejos.

Transcribir los cientos de sonidos que saltaban y deslizaban hasta mis oídos me resultó difícil. Llené mi círculo con onomatopeyas: “grwoo”, “hoo eem” o “bzzzzz”. Eliezer Nieves, coordinador del Programa de Educación del Estuario, me ayudó a descifrar mis apuntes.

El “grwoo” que percibí como el ronquido de una bestia era, en realidad, el múcaro común, un ave endémica de Puerto Rico típica en Bayamón. El “hoo eem” no era otro que el canto de los coquíes machos, que sirve para defender su territorio y atraer a las hembras.

“Lo interesante es que puedes regresar a este espacio, a estas mismas coordenadas” (18.4069º Norte y 66.1429º Oeste), según mi teléfono, “y los sonidos no van a ser los mismos”, destacó Román.

Explicó que el aumento de la contaminación auditiva generada por humanos amenaza con destruir paisajes sonoros tan equilibrados y tranquilos como el lugar donde estábamos. Según Martyn Stewart, un sonidista que ha grabado más de 10,000 horas de sonidos de la naturaleza, dos tercios de los paisajes que ha registrado ya no pueden ser replicados.

Entendí, en ese momento, la urgencia del proyecto de Román. No solo estábamos disfrutando de un recorrido por la naturaleza, sino que también estábamos documentando un ambiente sonoro que, tal vez, futuras generaciones no podrán escuchar. “Los sonidos son capaces de crear y recrear el espacio”, dijo Román. “Con este proyecto, estamos conservando el patrimonio sonoro”.

Inspirados, continuamos nuestra peregrinación hasta la última parada de la noche: la grabación. Caminamos entre arbustos y ramas hasta llegar a “la grieta”: dos muros de piedra gris que parecían tocar el cielo.

Grabamos el coro de búhos, grillos y coquíes que hizo eco en sus muros durante tres minutos. Escuché el viento en las hojas frente a mí, los gruñidos de un murciélago a lo lejos y el canto de los saltamontes a mis pies, sonidos que había aprendido a ignorar en mi día a día.

A las 8:58 p.m., regresamos al “parking”. Vi cómo un niño mostró a sus hermanos lo que había escuchado, haciendo gestos exagerados con sus brazos. Una maestra dijo que el recorrido le había inspirado a incorporar ejercicios de observación sonora en sus clases. Mandamos nuestras grabaciones al artista para su mapa, apagamos las lámparas de cabeza y el silbido de un juí nos despidió en la oscuridad.

12 horas antes

Mi mañana comenzó con sonidos muy distintos: el zumbido de los carros, los pasos de corredores en la acera y la voz de Angélica Rivera, la otra artista residente del Estuario.

Cuando llegué, las manos de Rivera estaban manchadas con pintura amarilla, azul y blanca. Estaba parada sobre una escalera, rellenando el fondo de una rama con amarillo en su mural.

En el mural, ya nadaban una mantarraya, un hipopótamo y la mitad de un manatí. “Todo lo que ves allí es lo mismo que puedes ver allá, en la laguna”, me dijo Rivera señalando hacia la Laguna del Condado, visible desde nuestra posición en un muro del Parque Nacional Jaime Benítez.

Como para ilustrar su punto, se acercaron dos peatones. “¡Qué lindo!”, dijo uno de ellos. “¿Hay manatíes en la laguna?” preguntó. “Claro que sí, hay una familia”, le respondió Rivera. “Mira, no lo sabía”, dijo la mujer antes de seguir con su caminata.

Estas interacciones de concienciación con el público eran justo lo que Rivera buscaba incitar con su residencia artística en el Estuario. “Al representar las aves, los peces y las algas marinas, se genera el diálogo de toda esa diversidad que existe y cómo la flora y la fauna son marcadores de que el agua está sana”, explicó.

Grandes y chicos participaron del recorrido sonoro en el Monagas. (Nahira Montcourt)

Dicho diálogo fue clave en el proceso de diseño de Rivera, quien no comenzó su obra hasta escuchar la opinión de más de 50 ciudadanos sobre su conexión con la flora y fauna de la Laguna del Condado en una serie de tres talleres.

“La mantarraya, la cocolía, estos peces particulares fueron exactamente los que los participantes destacaron en los talleres. Quería que el público se viera representado en el mural”, dijo Rivera.

Tanto el trabajo sonoro de Román como el proyecto visual de Rivera son productos del programa de artistas residentes del Estuario, un esfuerzo para atraer e involucrar al público en la conservación del sistema estuario de una manera culturalmente relevante.

“El Estuario decidió poner en práctica esto, como parte de un esfuerzo de resiliencia comunitaria que nosotros estábamos llevando después del huracán María (en 2017)”, dijo Brenda Torres Barreto, directora ejecutiva del Estuario. El programa proveyó agua potable, quitó escombros de los cuerpos de agua y ayudó en proyectos de reforestación, pero también reconoció la importancia de mantener viva la esperanza a través del arte.

“Estamos sembrando mucha ilusión, alegría, energía que es bien importante, particularmente, en contextos que han sido abatidos por fenómenos atmosféricos severos”, añadió Torres Barreto.

Ya sea a través de susurros en las grabaciones o pinceladas en el mural, las huellas de la comunidad quedarán en los proyectos de los artistas residentes para siempre.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.