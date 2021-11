El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) continúa este martes sus esfuerzos en busca de atrapar al mono rhesus observado por primera vez a principios de noviembre en Santurce.

“Debe estar cercano al Hospital Pavía, no queremos dar mucho detalle de lo que estamos investigando para que la gente obviamente no se aglomere allí, pero está en el área cercana, a bloques de donde estaba originalmente”, indicó en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM) Ángel Atienza, jefe de la Unidad de Vida Silvestre del Cuerpo de Vigilantes del DRNA.

Atienza culpó a las personas que llegaron hasta Ciudadela por el fracaso de la agencia de capturar al animal mientras estuvo en un árbol en la zona. El domingo se anunció que el mono se escapó del área.

“En el último día, cuando ya el mono se fue, él hizo tres intentos de entrar a la jaula, pero se le lanzó un objeto a la jaula para que no entrara, empezaron a gritar y a tocar bocina los carros. La gente lo cogió como la novelería, lo vieron como un evento social prácticamente”, señaló.

Afirmó que el lugar en donde pudiera estar al momento debe ser más fácil capturarlo.

“También tuvimos en la noche, mientras hacíamos la investigación, una persona que alega que ese mono llevaba ya ocho años por allá, por la parte de atrás de donde originalmente estaba en el FirstBank, y que todo el mundo le daba comida porque es de una casa, y que las personas lo soltaban y que el mono salía. Pero en este caso se fue muy lejos, llegó a Santurce y pasó lo que pasó. Eso también está en investigación”, mencionó.

En cuanto al otro mono observado en el área de Guaynabo, opinó que también pudiera tratarse de un animal que alguien mantuvo como mascota. Agregó que el DRNA trabaja para capturar a otro mono que posiblemente queda por atrapar en el área metropolitana.