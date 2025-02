Encuentran serpiente venenosa en cargamento de plátanos que llegó a New Hampshire

Trabajadores de una tienda de comestibles de Manchester, New Hampshire , se llevaron el susto de sus vidas mientras revisaban un cargamento de plátanos provenientes de Ecuador . Entre las frutas, visualizaron una serpiente y resultó ser una peligrosa especie venenosa , autóctona del país latinoamericano.

El Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire informó que sus oficiales de conservación respondieron a una llamada que reportaba el avistamiento de un reptil en la tienda. El animal fue identificado como una serpiente ojo de gato adornada (Leptodeira ornata), una especie levemente venenosa nativa de Ecuador.

Cómo ingresó la serpiente venenosa de Ecuador a EE.UU.

La Leptodeira ornata es una de las especies más comunes en el oeste de Ecuador y prospera en ecosistemas de bosques secos . Según el sitio Reptiles of Ecuador , los avistamientos de esta serpiente se reportan casi todas las noches a lo largo de senderos forestales populares.

Aunque su veneno es considerado leve y no representa una amenaza significativa para los humanos, su presencia inesperada en un cargamento de frutas causó conmoción entre los empleados de la tienda.

Este tipo de incidentes no es exclusivo de Estados Unidos. En el Reino Unido, una familia encontró una serpiente originaria de Florida entre los cojines de su sofá mientras veían televisión, detalló New York Post. Aunque no era venenosa, el encuentro les causó un gran susto antes de que el reptil fuera reubicado en un nuevo hogar.