Los monos machos de cayo Santiago, cerca de Humacao, practican más sexo entre ellos que con las hembras, según un estudio por investigadores del Imperial College de Londres.

El comportamiento homosexual entre los macacos rhesus machos no disminuye la reproducción de los primates. De hecho, los monos que tenían sexo con otros machos podrían tener más éxito reproduciéndose, explicó Vincent Savolainen, coautor del estudio y director del Georgina Mace Centre for the Living Planet en el Imperial College de Londres.

“Las personas normalmente dirían que, como en los humanos, el comportamiento homosexual sería un detrimento para el sexo reproductivo”, indicó Savolainen. “No solo no encontramos una correlación negativa (entre el comportamiento homosexual y la reproducción) sino que hay una tendencia positiva. Hay algo beneficioso del comportamiento homosexual”.

Es la primera investigación a largo plazo que estudia el comportamiento homosexual en machos dentro de una especie.

Los resultados del estudio, publicados el lunes en la revista “Nature Ecology and Evolution”, sugieren que, al tener sexo, los machos se vinculaban entre sí y eran más propensos a apoyarse en conflictos, lo que les proporcionaba una ventaja en el grupo y acceso a más hembras.

“Lo importante también es que la mayoría de estos animales realmente son bisexuales”, señaló Savolainen.

Los investigadores observaron, durante tres años, un grupo de 236 machos de una colonia de 1,700 monos macacos en el cayo Santiago y tenían acceso a los registros genealógicos y de parentesco de cada individuo.

El equipo encontró que el 72% de los monos machos en la muestra practicaba sexo con otros machos, comparado con el 46% que lo hacía con individuos del sexo opuesto.

Los hallazgos sugieren, además, que el comportamiento homosexual se podría pasar de generación en generación, pues los autores encontraron que el comportamiento era 6.4% hereditario.

“Tenemos un linaje de todos los animales desde que comenzó la colonia, y eso nos permitió calcular cuánto del comportamiento es genético”, dijo Savolainen. “Era la primera vez que pudimos hacer esto en el mundo, aparte de los humanos. Encontramos que hay una cantidad significativa que es hereditaria”.

Foto de archivo desde el Centro Investigativo de Primates del Caribe. (Vanessa Serra Díaz)

La homosexualidad en el reino animal

Científicos han observado comportamiento homosexual en miles de animales distintos, desde los insectos hasta los pingüinos. Incluso, las cotorras puertorriqueñas y los manatíes del Caribe figuran entre las especies que exhiben esos comportamientos.

Los hallazgos del estudio del Imperial College de Londres refutan la noción de que la homosexualidad es algo raro entre animales que no son humanos o es solo producto de condiciones ambientales inusuales.

“Muchas sociedades que condenan la homosexualidad muchas veces dicen que, si tuvieran evidencia de que era natural en vez de aprendido, estarían inclinados a no tener leyes antigay”, expresó Savolainen. “Definitivamente, demostramos que es natural y común y, quizás, hasta beneficioso”.