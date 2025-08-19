¡Otra vez! Gongo atrapa culebra de más de 12 pies dentro del motor de un carro en Bayamón
El animal fue descubierto por la dueña del vehículo mientras intentaba cambiar el aceite
19 de agosto de 2025 - 8:25 PM
19 de agosto de 2025 - 8:25 PM
El cazador de serpientes José Luis Morales Berríos, conocido en las redes sociales como “Gongo“, capturó el lunes una pitón reticulada de 12 pies, descubierta por una mujer en el motor de su carro, en Bayamón.
“Miren este caso que tuvimos hoy en Bayamón en el cual una muchacha fue a chequear el aceite de su carro y se percata que este pitón reticulada de 12 pies y 5 pulgadas estaba enrosca en el motor del vehículo (sic)”, lee la publicación del cazador en su cuenta de Facebook.
El video muestra al animal enroscado, bajo el bonete, mientras Morales Berríos lo sacaba con algunas de las herramientas que mantiene para la captura de estos reptiles.
Compartan 🚨 Miren este cazo que tuvimos hoy en Bayamón en el cual una muchacha fue a chequear el aceite de su carro y se percata que este pinton reticulade de 12 pies y 5 pulgadas estaba enrosca en el motor del vehículo🐍🥶Posted by Gongo Fishing PR on Monday 18 August 2025
El pasado 5 de junio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales reveló que, en promedio, en Puerto Rico se capturan unas 76 pitones cada semana.
El 31 de julio, Gongo había pasado por un percance de salud que sospechaba podía ser resultado de un contagio de leptospirosis. No obstante, posteriormente reveló que sus exámenes salieron negativos y retomó nuevamente la caza de las culebras.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: