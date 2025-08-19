Opinión
19 de agosto de 2025
83°ligeramente nublado
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Otra vez! Gongo atrapa culebra de más de 12 pies dentro del motor de un carro en Bayamón

El animal fue descubierto por la dueña del vehículo mientras intentaba cambiar el aceite

19 de agosto de 2025 - 8:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La pitón reticulada capturada por Gongo medía 15 pies y cinco pulgadas. (Captura)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

El cazador de serpientes José Luis Morales Berríos, conocido en las redes sociales como “Gongo“, capturó el lunes una pitón reticulada de 12 pies, descubierta por una mujer en el motor de su carro, en Bayamón.

“Miren este caso que tuvimos hoy en Bayamón en el cual una muchacha fue a chequear el aceite de su carro y se percata que este pitón reticulada de 12 pies y 5 pulgadas estaba enrosca en el motor del vehículo (sic)”, lee la publicación del cazador en su cuenta de Facebook.

El video muestra al animal enroscado, bajo el bonete, mientras Morales Berríos lo sacaba con algunas de las herramientas que mantiene para la captura de estos reptiles.

El pasado 5 de junio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales reveló que, en promedio, en Puerto Rico se capturan unas 76 pitones cada semana.

El 31 de julio, Gongo había pasado por un percance de salud que sospechaba podía ser resultado de un contagio de leptospirosis. No obstante, posteriormente reveló que sus exámenes salieron negativos y retomó nuevamente la caza de las culebras.

Breaking News Serpientes Bayamón
Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
