¡Otra vez! Gongo atrapa culebra de más de 12 pies dentro del motor de un carro en Bayamón

El cazador de serpientes José Luis Morales Berríos, conocido en las redes sociales como “Gongo“, capturó el lunes una pitón reticulada de 12 pies, descubierta por una mujer en el motor de su carro, en Bayamón.

“Miren este caso que tuvimos hoy en Bayamón en el cual una muchacha fue a chequear el aceite de su carro y se percata que este pitón reticulada de 12 pies y 5 pulgadas estaba enrosca en el motor del vehículo (sic)”, lee la publicación del cazador en su cuenta de Facebook.

El video muestra al animal enroscado, bajo el bonete, mientras Morales Berríos lo sacaba con algunas de las herramientas que mantiene para la captura de estos reptiles.

El pasado 5 de junio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales reveló que, en promedio, en Puerto Rico se capturan unas 76 pitones cada semana.