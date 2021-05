El científico puertorriqueño Daniel Colón Ramos fue nombrado el primer director del recién creado Centro para el Neurodesarrollo y la Plasticidad del Instituto Wu Tsai, un nuevo esfuerzo de la Universidad de Yale, en la que es profesor el académico boricua, por entender las conexiones cerebrales y la formación de memorias desde una perspectiva interdisciplinaria.

El Centro para Neurodesarrollo y Plasticidad es uno de tres centros interdisciplinarios del Instituto Wu Tsai, junto al Centro de Neuroreconocimiento y Conducta y el Centro de Neurocomputación e Inteligencia Artificial. Mediante estos esfuerzos, Yale intenta combinar diversas disciplinas académicas para lograr un mejor entendimiento de la mente humana.

El nuevo Centro para Neurodesarrollo y Plasticidad es uno de tres centros interdisciplinarios del Instituto Wu Tsai de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut.

“Colón Ramos guiará al Centro para Neurodesarollo y la Plasticidad hacia la comprensión y el mapeo de cómo los cerebros forman nuevas conexiones y modifica las existentes a través del desarrollo y la experiencia. Los descubrimientos del Centro promoverán el entendimiento común acerca del origen del aprendizaje humano, por qué los niños son aprendices tan prodigiosos y cómo se puede restaurar la plasticidad (la capacidad de los reflejos para adaptarse y formar memorias) más adelante en la vida”, dijo la Universidad de Yale en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

El Centro para el Neurodesarrollo y la Plasticidad combina las disciplinas de la neurociencia, que es la especialidad de Colón Ramos, con el comportamiento y la computación.

“En la ciencia, cada respuesta termina en una pregunta. Lo más excitante de nuestro trabajo como científicos es la búsqueda del constante aprendizaje. El Instituto Wu Tsai reúne disciplinas que debieran vincular con más frecuencia – la neurociencia, el comportamiento y la computación – para movernos al próximo nivel de conocimiento”, dijo Colón Ramos, quien es profesor de neurociencia y biología celular en Yale.

Colón Ramos, quien obtuvo su bachillerato en Harvard, su doctorado en Duke y su posdoctoral en Stanford, es actualmente profesor de neurociencia y biología celular en la Escuela de Medicina de Yale. Natural de Barranquitas, y criado en San Juan, es el fundador de Cienciapr, una red de más de 15,000 científicos puertorriqueños o interesados en Puerto Rico. Actualmente, co-preside la Coalición Científica que asesora al gobernador Pedro Pierluisi en el manejo de la pandemia de Covid-19 y es miembro de la Academia de Medicina de Estados Unidos.

Durante toda su exitosa carrera académica en Estados Unidos, ha mantenido siempre un fuerte interés en los temas de Puerto Rico.

“Agradezco la oportunidad de liderear seta iniciativa para entender uno de los misterios fundamentales de nuestra naturaleza humana: qué son, y cómo se forman, las memorias que nos hacen quiénes somos. Las mías me remontan siempre a mis raíces en Puerto Rico. Durante toda mi carrera he buscado cómo enlazar mis avances académicos con mi compromiso patrio y este nuevo rol no va a ser la excepción. Anticipo con entusiasmo iniciar nuevas oportunidades colaborativas con los estudiantes y colegas en Puerto Rico”, dijo Colón Ramos, quien también es miembro del Fideicomiso de Ciencias y Tecnología de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Desde que le profesor Colón Ramos y yo nos conocimos hace cuatro años, hemos estado entusiasmados por las posibilidades de integrar diferentes acercamientos al estudio del conocimiento humano. Él (Colón Ramos) es el mejor tipo de colega: un científico brillante con una notable expertise en en su especialidad, pero con la mente abierta y una amplia curiosidad hacia el trabaje otros”, dijo el director del Instituto Wu Tsai, el profesor de psicología Nicholas Turk-Browne.