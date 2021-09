El microbiólogo puertorriqueño Víctor J. Torres fue reconocido con la prestigiosa beca MacArthur junto a su compatriota el artista loiceño Daniel Lind-Ramos y otras 23 personas de diversas disciplinas.

Los ganadores de esta beca recibirán $625,000 a lo largo de cinco años para adelantar sus proyectos o explorar otras vertientes en su trabajo.

Torres investiga cómo las bacterias multirresistentes causan enfermedades e identifica nuevas terapias para combatir y prevenir infecciones.

“Los hallazgos de Víctor sobre cómo las toxinas de Staphylococcus aureus abruman el sistema inmunológico tienen implicaciones importantes para el desarrollo de vacunas y el tratamiento de esta grave amenaza para la salud humana en todo el mundo”, lee un video publicado en la cuenta de Instagram de la Fundación MacArthur.

La Beca MacArthur es la distinción más importante que ofrece la Fundación MacArthur desde 1981. Esta subvención premia anualmente a personas de cualquier especialidad que “demuestran méritos excepcionales y prometen un continuo y mejorado trabajo creativo”.

El selecto grupo de este año lo completan científicos, cineastas, historiadores, coreógrafos y escritores, como el peruano Daniel Alarcón, fundador del podcast en español Radio Ambulante.

Según la página web de la Fundación, Torres utiliza una amplia gama de técnicas que abarcan la genética, la biología molecular, la inmunología y la bioinformática para estudiar la bacteria Staphylococcus aureus que causa una amplia gama de enfermedades, desde infecciones leves de la piel hasta infecciones de la sangre potencialmente mortales.

“Muy virulento y, en algunos casos, resistente a los antibióticos, la Staphylococcus aureus es responsable de millones de enfermedades y decenas de miles de muertes cada año”, añade la organización.

El trabajo de Torres está dilucidando las interacciones entre las células huésped y las toxinas secretadas por la bacteria. La Staphylococcus aureus produce toxinas conocidas como leucocidinas, que atacan a las células inmunitarias formando poros en las membranas celulares, lo que resulta en la muerte celular.

“Imagine un escenario en el que los procedimientos clínicos que damos por sentado ya no son posibles porque no tenemos antibióticos eficaces para prevenir infecciones. Si esto suena a pesadilla, tienes razón. Es probable que esta enorme amenaza para la salud humana se produzca en un futuro no muy lejano. La aparición de patógenos resistentes a los antimicrobianos ha superado el desarrollo y la aprobación de nuevos antibióticos y vacunas. En nuestro laboratorio, estamos abordando este problema mediante el despliegue de un enfoque colaborativo y altamente multidisciplinario para descubrir secretos sobre cómo los patógenos causan enfermedades que, con suerte, conducirán a nuevos tratamientos y preventivos”, le dijo Torres a la Fundación MacArthur.

El puertorriqueño se graduó de bachillerato en el 200 de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). Posteriormente, en 2004, obtuvo un doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt.

Después de completar su formación postdoctoral en la División de Enfermedades Infecciosas y el Departamento de Microbiología e Inmunología de Vanderbilt, Torres se incorporó a la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York en 2008, donde actualmente es profesor de Microbiología.

Sus artículos han sido publicados en revistas científicas como: Nature, Cell Host and Microbe, PNAS y Science Translational Medicine, entre otras.