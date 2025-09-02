Encuentran el ADN más antiguo de una bacteria animal en restos de mamut de 1.1 millones de años

Los restos de un mamut estepario de 1.1 millones de años permitieron reconstruir genomas parciales de un patógeno, lo que representa el ADN microbiano asociado a un hospedador más antiguo jamás recuperado.

Los análisis realizados por un equipo de investigadores encabezado por la Universidad de Estocolmo también permitieron encontrar en restos de mamut varios microbios que “probablemente estuvieran asociados a procesos patógenos” en esos animales.

Así lo explicó a EFE el investigador David Díez del Molino, del Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo y uno de los firmantes del estudio en el que participó, entre otros, el paleontólogo español Juan Luis Arsuaga.

El artículo que publica Cell analizó la presencia de microbios asociados a los restos de 483 especímenes de mamuts a lo largo de la evolución de la especie, de los cuales 440 no se habían estudiado previamente.

El equipo usó técnicas avanzadas de genómica y bioinformática para distinguir los microbios que vivieron junto a los mamuts de los que invadieron sus restos tras su muerte.

Los resultados “abren -dijo Díez- la posibilidad de analizar y entender la relación de especies extintas con microbios y patógenos que pudieron influir tanto en su evolución como en el proceso de extinción”.

Foto suministrada por el Museo de Mamuts en la Universidad Federal del Nororiente de Rusia, el 23 de diciembre del 2024, que muestra a científicos con los restos preservados de un mamut de hace 50.000 años. (Michil Yakovlev, canal de Telegram, Museo de Mamuts en la Universidad Federal del Nororiente de Rusia via AP) (The Associated Press)

Los genomas de los microbios evolucionan rápidamente, por lo que “obtener datos fiables de ADN de más de un millón de años era como seguir un rastro que se reescribía constantemente”, explicó en un comunicado Tom van der Walk, de la Universidad de Estocolmo y también firmante del estudio.

Cuando más antiguo es el ADN, más complicado es encontrar genomas cercanos de microbios presentes hoy, pero el equipo pudo identificar seis “potencialmente relacionados con un hospedador animal”, explicó Diez.

Los situaron en el árbol filogenético junto a sus parientes actuales y comprobaron si se asociaban con otros similares que sean patógenos conocidos en la actualidad.

Entre los seis grupos microbianos asociados de forma constante con los mamuts hospedadores había parientes de Actinobacillus, Pasteurella, Streptococcus y Erysipelothrix.

Una bacteria relacionada con Pasteurella, identificada en el estudio, está estrechamente relacionada con un patógeno que ha causado brotes mortales en elefantes africanos.

Dado que los elefantes africanos y asiáticos son los parientes vivos más cercanos de los mamuts, estos hallazgos plantean la pregunta de si los mamuts también podrían haber sido vulnerables a infecciones similares.

El equipo reconstruyó genomas parciales de la bacteria Erysipelothrix a partir de un mamut estepario de 1.1 millones de años de antigüedad, lo que representa el ADN microbiano asociado a un huésped más antiguo jamás recuperado.

Expertos del Instituto Arqueológico Austriaco trabajan en la extracción y análisis de huesos de mamut de hasta 40.000 años de antigüedad encontrados en una bodega subterránea a unos 75 kilómetros de Viena. EFE/Oeaw-oeai/Th. Einwögerer SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (Agencia EFE)

Aunque es difícil determinar el impacto exacto de los microbios identificados en la salud de los mamuts debido a la degradación del ADN y a los limitados datos comparativos, el estudio ofrece una visión sin precedentes de los microbiomas de la megafauna extinta.

Los resultados sugieren que algunos linajes microbianos coexistieron con esos animales durante cientos de miles de años, abarcando amplias áreas geográficas y escalas temporales evolutivas, desde hace más de un millón de años hasta la extinción de los mamuts lanudos en la isla de Wrangel hace unos 4,000 años.

Los restos antiguos pueden conservar información biológica que va mucho más allá del genoma del hospedador, lo que ofrece perspectivas sobre cómo los microbios influyeron en la adaptación, las enfermedades y la extinción en los ecosistemas del Pleistoceno, indicó Van der Valk.