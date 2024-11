Incluso con acceso a potentes fármacos contra la obesidad, algunas personas no adelgazan

A diferencia de muchas personas que no encontraron los medicamentos contra la obesidad Ozempic y Wegovy , Danielle Griffin no tuvo problemas para conseguirlos.

Para Griffin, la parte más difícil de usar los nuevos medicamentos no fue el acceso. Fue descubrir que los medicamentos tan promocionados realmente no funcionaban para ella.

“He estado usando Wegovy durante un año y medio y solo he perdido 13 libras”, dijo Griffin, quien cuida su dieta, bebe mucha agua y hace ejercicio regularmente.

Ahora que millones de personas han usado los medicamentos, varios expertos en obesidad le dijeron a The Associated Press que quizás el 20% de los pacientes pueden no responder bien a los medicamentos.