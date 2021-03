Las jóvenes Andrea N. Marcano Delgado y Kiara L. Rodríguez Acevedo integran el grupo de 25 estudiantes y egresados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que recibieron este año la prestigiosa beca Graduate Research Fellowship Program (GRFP) de la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés).

Este año, el GRFP seleccionó, en total, a 2,074 jóvenes de diferentes instituciones acreditadas en Estados Unidos, quienes recibirán apoyo financiero para sus estudios graduados e investigaciones científicas. Esta beca incluye un estipendio anual de $34,000 y $12,000 para gastos educativos, por tres años, para cada recipiente una vez culminen su segundo año de estudios doctorales.

Marcano Delgado, estudiante del programa de Química Industrial de la UPR en Humacao, describió el proceso de solicitud como uno “muy sacrificado”, pero cuando recibió la noticia de haber ganado esta beca, contó, sus ojos se inundaron de lágrimas por la emoción.

“Estuve varios minutos acostada en silencio reflexionando sobre este logro. Lamentablemente, el síndrome del impostor muchas veces juega con mi mente, pero este premio me ha ayudado a darme más crédito y confiar en mi capacidad como científica”, relató Marcano Delgado, quien también es estudiante del programa Partnership for Research and Education in Material (PREM) de la NSF en Humacao.

“Este premio significa un gran avance para todos esos estudiantes puertorriqueños que somos primera generación, estudiantes de bajos ingresos y también para las mujeres en la ciencia. Espero poder volver a Puerto Rico y convertirme en profesora para así seguir ayudando a estudiantes como yo”, destacó.

Por otro lado, Rodríguez Acevedo, estudiante del programa de Microbiología de la UPR en Humacao, relató que la preparación de su solicitud para obtener el GRFP fue un proceso que ella describió como uno “arduo”, ya que tuvo que pensar en un problema investigativo que fuese paralelo a sus intereses y pasiones.

“Participar de internados de verano, talleres y programas de mentoría fue un elemento que me ayudó a recibir retroalimentación de profesores y pares. Gracias a la contribución de mis mentores, pude obtener mejor preparación y mayor confianza para redactar mi propuesta”, subrayó Rodríguez Acevedo, quien también es estudiante de PREM y becaria del programa Maximizing Access to Research Careers (MARC) en Humacao.

Cuando Rodríguez Acevedo recibió la noticia que fue seleccionada por la NSF como becaria del GRFP, se mostró agradecida por las personas que la ayudaron durante el proceso de solicitud y de la mentoría que ha recibido durante su trayectoria académica.

“Ganar este premio muestra que siempre vale la pena atreverse a alcanzar algo que aparenta ser inalcanzable. Sé que estos logros que obtuve durante este año tan difícil los recordaré durante el resto de las etapas de mi carrera”, puntualizó.

Ambas son candidatas a graduación para mayo de 2021 y se encuentran en preparaciones para comenzar sus estudios doctorales en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Pensilvania, respectivamente.

Además de los 2,074 jóvenes seleccionados, 1,783 estudiantes recibieron mención honorífica por parte de la NSF, incluyendo otros 23 boricuas.

Entre los recintos de la UPR representados por estudiantes seleccionados como becarios o que recibieron mención honorifica, están Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Humacao, Mayagüez, Río Piedras y Ponce.

Desde 1952, más de 60,000 estudiantes han recibido la del GRFP, de los cuales más de 40 han recibido premios Nobel.

El autor tiene un doctorado en Biología Celular y Molecular y es cofundador de Caminos en Ciencia, plataforma de comunicación científica.