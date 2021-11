La Fundación Nacional de Ciencias (NSF, en inglés) otorgó una subvención de $6.1 millones a cuatro universidades, incluido el Recinto de Aguadilla de la Interamericana de Puerto Rico, para la creación de un instituto que investigará las interacciones entre los virus y sus huéspedes.

Cada universidad albergará un centro satélite o “hub”, que en el caso de la Inter en Aguadilla será dirigido por la doctora Elizabeth Padilla Crespo, profesora investigadora distinguida del Departamento de Ciencias y Tecnología.

En entrevista con El Nuevo Día, Padilla Crespo detalló que en la creación del “Host-Virus Evolutionary Dynamics Institute” (HVEDI, en inglés) colaboran, además, dos campus de la Universidad de Arkansas, la Universidad Bautista de Ouachita (también en Arkansas) y la Universidad de Maine.

Explicó que el HVEDI tiene como meta establecer unas Reglas Fundamentales de la Vida (“Rules of Life”) o Leyes de la Virología, pues actualmente no existen. “Aún se desconoce mucho de la dinámica de los virus y sus hospederos, y no existen unas leyes globales que se puedan aplicar en todos los sistemas (virus con humanos, virus en plantas o virus con microorganismos)”, dijo.

“Aspiramos desarrollar postulados y leyes –como la ley de gravedad o las leyes de termodinámica, por ejemplo–, que puedan explicar las dinámicas virus-huésped de manera global y al pie de la letra. Queremos desarrollar esas leyes globales que gobiernen las interacciones y mecanismos entre los organismos y entidades virales”, agregó Padilla Crespo, quien tiene un doctorado en Microbiología.

¿Cómo lo harán?

Para lograr su cometido, cada centro satélite o “hub” se enfocará en estudiar diferentes virus y sistemas modelo en representación de los tres dominios de la vida: Bacteria, Eukarya, Archaea.

Las bacterias y arqueas son microorganismos sin núcleo, unicelulares y omnipresentes (están en todas partes). Aunque no se observan a simple vista, regulan importantes procesos en el planeta y hasta en el cuerpo humano. Por su parte, en el dominio Eukarya están los animales (incluidos los seres humanos), hongos, protistas y plantas, entre otros. Los tres dominios interactúan con los virus, que son partículas que ejercen una fuerza evolutiva en todas las formas de vida.

Desde el centro satélite o “hub” de la Inter en Aguadilla, Padilla Crespo se centrará en los Fuselloviridae (virus que infectan arqueas) y también en virus que infectan bacterias anaeróbicas y fotosintéticas. Sobre las arqueas, mencionó que, pese a que se parecen a las bacterias, son mucho menos estudiadas y “tienen la particularidad” de que habitan en ambientes extremos, como las bocas de los volcanes. Se cree, incluso, que “son mucho más viejas” que las bacterias.

“Nos interesa estudiar virus que tienen interacción con bacterias fotosintéticas. Aparte de plantas, existen organismos unicelulares que pueden llevar a cabo fotosíntesis y es bien interesante estudiarlos. Se cree que las bacterias fotosintéticas son de las primeras que existieron en la Tierra primitiva y evolucionaron. En el caso de las arqueas, también es interesante estudiarlas porque están donde nadie cree que hay vida”, expresó.

Los investigadores de la Universidad de Arkansas-Fayetteville estudiarán los cianófagos (virus que afectan cianobacterias) y los virus del herpes humano, mientras que los de la Universidad de Arkansas-Pine Bluff se enfocarán en otros sistemas, como el Roseolovirus. Los científicos de la Universidad de Maine estudiarán el virus Y, que afecta las papas, y los de la Universidad Bautista de Ouachita se centrarán en el aspecto educativo del HVEDI.

Cuestionada sobre la utilidad del proyecto, Padilla Crespo respondió que, luego de considerar el conjunto de sistemas de virus (“core virus systems”) con interacciones en cada dominio de vida –usando un enfoque experimental común–, los datos se compararán e integrarán para generar las Reglas Fundamentales de la Vida.

“Estas reglas podrán ayudar a describir las variables que determinan cambios en las tasas de transmisión y gravedad de pandemias, la aparición de cepas de virus altamente violentas a partir de precursores atenuados e impactos ecológicos de la actividad de virus en sistemas naturales, entre otras cosas”, afirmó.

Inversión en infraestructura

Por otro lado, Padilla Crespo resaltó que, para la Inter en Aguadilla, esta es la primera subvención de la NSF “enfocada totalmente” en investigación y desarrollo.

“Desarrollaremos un laboratorio dedicado solo a que los estudiantes hagan investigación y a que vengan investigadores de otros lugares. En algún momento, abriremos las puertas a pasantías de semestres o tareas y análisis que se puedan hacer acá”, dijo.

Padilla Crespo, quien también es coordinadora de Internados, Intercambios y Movilidad Estudiantil, precisó que con los fondos obtenidos se adquirirá, entre otras cosas, un microscopio electrónico de transmisión de alta potencia, una máquina de PCR cuantitativo (como las usadas para las pruebas de COVID-19), una cámara anaeróbica, equipo menor y consumibles requeridos para pruebas genéticas y experimentos en el área de la ecología microbiana y virología básica.

Los planes también incluyen que, durante los cinco años que dura la subvención, surjan colaboraciones nacionales e internacionales, así como talleres de capacitación y mentoría.