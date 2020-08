La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) otorgó una nueva propuesta de investigación al doctor Pablo Méndez Lázaro, catedrático asociado de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con el propósito de estudiar la interacción de la calidad del aire, variables socio-ecológicas y el coronavirus SARS-CoV-2.

El trabajo investigativo titulado: “Study of Imminent Interactions between SARS-CoV-2 (COVID-19), Air Quality due to Saharan Dust and Urban Aerosols, and Social Environmental Factors in Puerto Rico in summer 2020: Proxies of Health Risk in Small Island States in the Caribbean Region”, fue sometido en marzo 2020 ante la Dirección de Misión Científica de la NASA, informó la UPR mediante comunicación escrita.

“Existen un sinnúmero de variables y factores (ambientales, sociales, virológicos, genéticos entre otros) que interactúan con el SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Evidencia científica reciente (recopilada) en Estados Unidos, Europa y Asia sugieren que las variables ambientales juegan un rol importante en la tasa de mortalidad por COVID19″, explicó Méndez Lázaro.

El investigador añadió que la tasa de mortalidad atribuida al COVID19 está asociada a factores de riesgos y condiciones de salud preexistentes.

Algunos de los factores de riesgo que cita la literatura científica son: obesidad, problemas cardiovasculares, diabetes, personas de edad avanzada, hipertensión y problemas respiratorios preexistentes, entre otros. De igual manera, la literatura sugiere que la mortalidad atribuida al COVID19 aumenta en ciudades con altas concentraciones de contaminación atmosférica.

El objetivo principal del estudio propuestom enfatizó Méndez Lázaro, es comprender mejor las interacciones entre el COVID-19, el polvo del Sahara y los factores ambientales (temperatura del aire, temperatura de la superficie del mar, viento, precipitación entre otros factores) en Puerto Rico utilizando datos satelitales de observación terrestre y registros de salud pública.

Subrayó que es importante comprender si tales estresores conducen a debilidades en el público que empeoran el impacto de COVID-19.

“(Estoy) Sumamente orgulloso de que hayan otorgado esta investigación, pues es bien importante entender los riesgos y maneras en la que el COVID-19 está evolucionando y cómo continúa propagándose. Este estudio ayudará a entender factores de riesgo ambientales que pueden exacerbar la situación de la pandemia”, puntualizó Méndez Lázaro.

El equipo de investigación cuenta con la participación de los coinvestigadores Frank Muller-Karger de la Universidad del Sur de Florida; Ana P. Ortíz-Martínez del Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR; Cynthia Pérez-Cardona del RCM; Benjamin Bolaños del Departamento de Microbiología del RCM; Daniel Otis de la Universidad del Sur de Florida; y David de Ángel Sola, Neumólogo Pediátrico.