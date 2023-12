Tres proyectos comunitarios que promueven la conservación y recuperación de la biodiversidad de las costas y arrecifes y otro que busca fortalecer el acceso a agua potable resultaron ganadores en la edición de este año del programa Donativos Ambientales Ford, que distribuyó $46,000 entre cuatro entidades.

Las iniciativas galardonadas fueron Centro Comunitario para la Conservación Costera y la Educación Ambiental, de CoCo Puerto Rico ($19,000); De la playa al laboratorio, taller de calidad de agua, de Arrecifes Pro Ciudad, Inc. ($7,000); El mar comienza en las montañas, de 7 Quillas ($12,000); y Brindando agua limpia al centro de Puerto Rico, de Remora ($8,000).

“De forma natural, de forma no deliberada, los cuatro proyectos que el jurado escogió tienen que ver con el recurso agua, que es tan importante. Siendo una isla rodeada de agua, es algo que, muchas veces, se ignora”, dijo Vivian T. Dávila, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones para Ford en Puerto Rico, Centroamérica y Caribe.

PUBLICIDAD

Como en ediciones anteriores, explicó, los proyectos seleccionados deben demostrar que aportan a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos, en 2015, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los objetivos representan unas guías generales que buscan “conseguir un futuro sostenible para todos” y abarcan áreas como pobreza, hambre, salud, igualdad de género, calidad de agua y energía asequible. Las metas específicas de cada objetivo deben lograrse para 2030, según la ONU.

“El objetivo es impulsar aquellos proyectos comunitarios que no solo tengan un beneficio para el medioambiente, sino que también tengan beneficios para el desarrollo social y económico de las comunidades”, subrayó Dávila.

En seis meses, las organizaciones deben someter un informe de progreso y, al cabo de un año, deben presentar los resultados finales de las iniciativas. Los grupos tienen un año para utilizar los fondos, precisó.

Según la gerente, los ganadores de la edición de 2022 del programa aportaron “significativamente” a los ODS y todos aseguraron que darán continuidad a sus proyectos, que impactaron de manera directa o indirecta a 3,375 personas.

La próxima edición de Donativos Ambientales Ford comenzará en abril de 2024.

CoCo PR crea un centro para la conservación ambiental

Con los fondos obtenidos, CoCo Puerto Rico –organización de base comunitaria enfocada en la conservación costera– adquirirá el equipo necesario para habilitar un vivero en Isabela, indicó Verónica Nieves, coordinadora de Operaciones y Desarrollo.

En 2021, CoCo Puerto Rico alcanzó un acuerdo de colaboración con el municipio para ocupar los espacios verdes y un salón de una escuela clausurada en 2018. El edificio, sin embargo, no tiene servicio eléctrico.

PUBLICIDAD

“Hemos hecho un presupuesto, que incluye una batería pequeña y una placa solar, y los Donativos Ambientales Ford nos van a ayudar conseguir todo lo que necesitamos para la creación y el mantenimiento de este vivero”, detalló Nieves.

El grupo busca convertir el salón que ocupan desde 2022 en un centro de talleres, cuyas puertas abrirán para que otras entidades lo utilicen. Asimismo, la organización pretende involucrar a la comunidad en tareas como desyerbar y sembrar semillas.

“La ciencia no es necesariamente para todo el mundo y es difícil incluir a la comunidad en proyectos de restauración ecológica cuando no entienden los conceptos y no entienden el comportamiento adecuado de estar en una costa”, expresó.

Verónica Nieves es coordinadora de Operaciones y Desarrollo de CoCo Puerto Rico. (Suministrada)

Arrecifes Pro Ciudad ofrece talleres sobre calidad de agua

Mediante el proyecto De la Playa al Laboratorio, Arrecifes Pro Ciudad pretende involucrar más comunidades en esfuerzos de monitoreo de calidad de agua, expuso Paco López Mújica, presidente de la entidad, que comaneja la Reserva Marina Arrecife de la Isla Verde.

“Esto surge de una necesidad real que tenemos de que se esté muestreando y monitoreando la calidad de agua en la Reserva Marina Arrecife de la Isla Verde”, explicó. “Lo que queremos es que las comunidades puedan realizar el trabajo de monitoreo y muestreo en sus propios lugares y no estén dependiendo de lo que haga el gobierno”, añadió.

Desde 2018, Arrecifes Pro Ciudad tiene un programa de monitoreo de calidad de agua. La organización recopila muestras de agua semanalmente y publica los datos, que incluyen la temperatura y la conductividad, en su página de Facebook.

PUBLICIDAD

Los talleres consisten en tomar muestras de agua y hacer mediciones tanto manual como electrónicamente, explicó López Mújica. Luego, se trasladan al laboratorio para procesar las muestras.

“Es bien importante porque, a través de estos monitoreos, nos damos cuenta de cómo va cambiando la temperatura del agua, cómo va alterándose la calidad... y cómo impacta no solo los arrecifes y las yerbas marinas y todo el hábitat marino que conocemos, sino la salud de los que nos metemos al agua en la playa”, subrayó.

Paco López Mújica (izquierda) explicó que Arrecifes Pro Ciudad cuenta, desde 2018, con un programa de monitoreo de calidad de agua. (Suministrada)

7 Quillas educa sobre la conexión entre las montañas y el mar

El grupo 7 Quillas, que protege tortugas marinas y sus hábitats de anidamiento en playas de San Juan, busca promover la conservación de estas especies y ecosistemas no solo desde la costa, sino desde las montañas del país.

“Puerto Rico tiene, como archipiélago, sobre 220 ríos mayores, toda el agua de los ríos, todo lo que baja de los ríos, todo eso desemboca en el mar, en el estuario, y eso llega hasta el arrecife y lo debilita”, detalló Hilda Benítez, directora ejecutiva y fundadora. “Hay que sensibilizar, hay que concienciar, hay que educar sobre el elemento agua”, abundó.

Con los Donativos Ambientales Ford, 7 Quillas podrá llevar talleres a escuelas en el centro de la isla, en los cuáles se enfatizará que lo que arrastran las aguas de los ríos en las montañas, como sedimentos y contaminantes, baja hasta desembocar en el mar.

“El agua está sucia, pero ¿qué vamos a hacer en la montaña arriba para modificar esta conducta, para, en conjunto, todos colaborar para mejorar nuestro recurso principal en nuestra isla, que es el agua?”, planteó Benítez.

PUBLICIDAD

El mar comienza en las montañas, proyecto de 7 Quillas Grupo Tortuguero de San Juan, fue uno de los galardonados. A la izquierda, Hilda Benítez. (Suministrada)

Remora lleva agua potable al centro de la isla

Remora lanzó, en 2020, un dispositivo capaz de filtrar agua de cualquier cuerpo de agua dulce y ha llevado esta tecnología a 17 pueblos, con miras a impactar más comunidades.

Ahora, con el dinero obtenido, la organización prevé instalar seis dispositivos en cinco pueblos en la zona montañosa: Aibonito, Barranquitas, Comerío, Morovis y Naranjito, informó Omar Negrón, presidente y fundador. A través del proyecto, Remora también busca recopilar datos sobre la necesidad de agua potable en el área central de Puerto Rico.

“Estamos enfocados, principalmente, en brindarles agua limpia y potable a comunidades en desventaja en Puerto Rico”, sostuvo Negrón.

El dispositivo –que opera con energía solar y no requiere de una infraestructura de agua– está diseñado para uso comunitario y puede suplirle a unas 100 a 120 personas anualmente, precisó.

“El agua es vida”, subrayó Negrón. “En Puerto Rico, hay una necesidad bien presente de agua potable en muchas, muchas partes de la isla. Muchas comunidades no tienen acceso, y pasa desapercibido porque estamos acostumbrados a que somos una isla. Tenemos todos estos cuerpos de agua a nuestro alrededor, que nunca pensamos que, en algún momento, no vamos a tener agua”, agregó.