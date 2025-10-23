Opinión
23 de octubre de 2025
Ciencia y AmbienteOtros
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Para enero de 2026 la apertura parcial del nuevo centro educativo del Observatorio de Arecibo

El AC3 ofrecerá a los visitantes “experiencias prácticas en biología, computación, astronomía y más”

23 de octubre de 2025 - 1:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo del radiotelescopio del Observatorio de Arecibo tomada el 14 de marzo de 2018, previo a su colapso, el 1 de diciembre de 2020. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

Tras varios retrasos, el centro educativo que se desarrolla desde 2022 en el Observatorio de Arecibo ahora está pautado para abrir sus puertas –parcialmente– en enero de 2026, ocasión que marcará una nueva etapa en la historia de esta instalación.

RELACIONADAS

Así lo confirmó este jueves Jason Williams, subdirector del Centro de Aprendizaje DNA perteneciente al Cold Spring Harbor Laboratory y líder del proyecto del llamado “Centro de Arecibo para Educación en STEM, Habilidades Computacionales y Participación Comunitaria” (Arecibo C3 o AC3).

“AC3 anuncia su apertura parcial en enero, cuando comenzará a ofrecer boletos para sus eventos semanales, incluyendo recorridos históricos que resaltan el legado científico de Arecibo y exploraciones de la biodiversidad de la región. Los visitantes podrán disfrutar de experiencias prácticas en biología, computación, astronomía y más. También, podrán disfrutar de un anticipo de la exhibición ‘Señales’, cuya apertura está prevista para principios de 2026. La misma conectará el pasado del Observatorio con la nueva generación de científicos que dan forma al futuro de la ciencia en Puerto Rico”, compartió Williams, en declaraciones escritas.

En septiembre de 2023, la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, en inglés) anunció la selección de cuatro instituciones para operar el centro educativo. Una de las entidades seleccionadas, en ese momento, fue la Universidad del Sagrado Corazón, que en octubre de 2024 dio por terminado su compromiso de coadministrar el espacio.

El esfuerzo, entonces, es liderado por la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras; la Universidad de Maryland, condado de Baltimore (UMBC); y el Cold Spring Harbor Laboratory, en Nueva York.

El Observatorio de Arecibo es una de las maravillas arquitectónicas de Puerto Rico con un alto valor para la comunidad científica local e internacional.Este centro de investigación fue el epicentro de importantes hallazgos científicos desde que abrió sus puertas el 1 de noviembre de 1963 hasta el presente.Pese a su demolición, buscarían explorar posibilidades para expandir las capacidades educativas del centro de aprendizaje.
1 / 20 | El Observatorio de Arecibo a través de los años. El Observatorio de Arecibo es una de las maravillas arquitectónicas de Puerto Rico con un alto valor para la comunidad científica local e internacional. - GFR Media

El Arecibo C3 lanzó una fase piloto en verano de 2024, en la que presentó múltiples proyectos e iniciativas de participación para recopilar comentarios de la comunidad y codiseñar allí oportunidades de aprendizaje en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

“Este centro convierte a Puerto Rico en un eje regional de innovación en STEM a través de tres pilares fundamentales: investigación educativa con impacto global, desarrollo de fuerza laboral para una economía basada en STEM y alianzas que abordan los retos de las comunidades. Queremos que el conocimiento científico beneficie directamente a Puerto Rico”, destacó, por su parte, José Agosto Rivera, profesor asociado de la UPR en Río Piedras e investigador principal del proyecto AC3.

Según el comunicado, “cientos” de estudiantes, maestros e investigadores colaboraron con los científicos del AC3 a través de proyectos escolares, recorridos guiados en biología molecular y genética, y talleres de verano. Agrega que los programas presentados durante el pasado año han incluido investigación temprana en educación STEM mediante métodos multisensoriales, capacitación en biología molecular y genómica para educadores, talleres de destrezas digitales para padres, cursos de computación con un enfoque humano para estudiantes y facultad, y experiencias de investigación interdisciplinaria dirigidas a resolver problemas reales en la sociedad puertorriqueña.

“Con el rápido crecimiento de la inteligencia artificial, resulta más importante aún la integración del pensamiento computacional en todos los niveles educativos. Estamos involucrando a participantes no tradicionales para crear ecosistemas de aprendizaje en computación comunitaria mediante diseño participativo”, añadió Patricia Ordóñez, profesora asociada en la UMBC e investigadora principal de dicha institución.

Inicialmente, la apertura del centro educativo estaba pautada para noviembre de 2024, pero luego se movió para algún momento de 2025. En ese entonces, la NSF informó que la posposición respondía a varios factores, entre ellos, las demoras en el transporte de equipos esenciales a Puerto Rico y los esfuerzos continuos para garantizar que la instalación cumpla con los estándares requeridos de acceso e inclusión.

Observatorio de AreciboFundación Nacional de CienciasSTEMRecinto de Río Piedras de la UPRInteligencia artificial
ACERCA DEL AUTOR
Génesis Ibarra Vázquez
Génesis Ibarra VázquezArrow Icon
Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
