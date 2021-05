El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) promulgó un nuevo reglamento para el manejo de cenizas de carbón en la isla, que prohíbe su depósito, acumulación y almacenamiento sobre el terreno por un período mayor de 180 días a partir del momento de su generación o producción, informó el secretario Rafael A. Machargo.

Según el Reglamento para el Manejo y Uso Comercial Seguro de los Residuos de Carbón, dicha prohibición es independiente de si existe o no cobertura plástica entre las cenizas y el terreno. Sin embargo, la prohibición y el período de 180 días no aplican al “almacenamiento controlado” de cenizas en tanques y silos para la manufactura de cemento, hormigón y cualquier otro uso comercial.

“Hemos tomado todas las previsiones posibles para garantizar que el manejo y la disposición, así como el transporte y el uso con fines comerciales de los RCC (residuos de combustión de carbón) no perjudique de ninguna manera la salud ni el ambiente. Muchas de estas restricciones son de carácter local, es decir, hay más requisitos de lo que las normas propias de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) exigen”, dijo Machargo en un comunicado de prensa.

“La EPA, que tiene jurisdicción primaria sobre este elemento, define los RCC y autoriza sus usos. Por otro lado, no debemos olvidar que el uso del carbón para generar energía ha sido prohibido en Puerto Rico a partir de 2028”, agregó el secretario, en referencia a que el contrato de la carbonera AES Puerto Rico, en Guayama, vence en 2027.

Lo anterior no implica que la empresa saldría de Puerto Rico, sino que, para poder seguir operando localmente, debe cambiar el combustible que usa al generar energía.

En el reglamento, se estableció que los generadores de cenizas no podrán depositar, acumular o almacenar temporalmente -en el área exterior destinada a esos efectos en su instalación- una cantidad de residuos mayor a la que pueda producir en 180 días, según será determinado por el DRNA. Además, dicha área exterior deberá tener una cobertura de material geosintético (“liner”) con especificaciones específicas.

También, el reglamento prohíbe a cualquier persona manejar inadecuadamente las cenizas, de forma que cause impactos en la salud, el medioambiente, el aire, la tierra y las aguas, ya sean superficiales, humedales, costaneras o subterráneas. Entre las prohibiciones, destaca la emisión de polvo fugitivo, en violación al Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica del DRNA, y la migración y concentración de gases explosivos en cualquier estructura o en el terreno o aire, o más allá de los límites de la propiedad, en exceso de 25% de su nivel mínimo de explosividad.

Machargo indicó que las cenizas tampoco pueden ser vertidas en las vías, terrenos, sistemas de relleno sanitario, vertederos clandestinos y cuerpos de agua. El DRNA estableció, igualmente, una serie de “requerimientos rigurosos” de seguridad, permisos y adiestramientos para el transporte de cenizas y agregados manufacturados, dijo.

Encapsulado y no encapsulado

En la lista de restricciones al uso y manejo de las cenizas, también se prohíbe su uso no encapsulado en proyectos de construcción que involucre su colocación sobre el terreno como material secundario en forma suelta y no adherida, independientemente de que se pueda considerar uso comercial; o como material de relleno estructural en proyectos de construcción residenciales y estabilización o enmienda de suelo en terrenos agrícolas.

De acuerdo con el secretario, el DRNA detuvo también el uso no encapsulado de las cenizas en los vertederos como material de cubierta alterna diaria, para la solidificación de desperdicios sólidos no peligrosos o para cualquiera otro uso que involucre su colocación sobre el terreno en forma suelta y no adherida.

En esa línea, advirtió que los vertederos que hayan implantado estos usos no encapsulados, previo a la aprobación del reglamento, deberán cesarlos y cumplir con los requisitos federales y estatales para este tipo de instalación.

Por otro lado, el DRNA determinó que, para que ciertos usos encapsulados de cenizas cualifiquen como comercial, deberán cumplir varios criterios, entre estos, proveer el beneficio de reemplazar o sustituir el uso de materia prima virgen para la conservación de recursos naturales que, de otra manera, se hubieran utilizado.

También, el uso propuesto deberá cumplir con las especificaciones de producto y estándares regulatorios y de diseño aplicables para asegurar que las cenizas se mantengan adheridas a una matriz sólida, de manera que elimine o reduzca sustancialmente el riesgo de lixiviación y emisión de sus componentes al medio ambiente o su descomposición; y el uso propuesto no deberá representar un riesgo potencial de efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Otro criterio es que las cenizas deben ser muestreadas y caracterizadas mediante análisis químicos, de conformidad con lo establecido en el reglamento, para garantizar que su uso no causará un impacto adverso a la salud humana y el medioambiente; y que todo prototipo de productos a manufacturarse con cenizas, según el uso comercial encapsulado propuesto, deberá ser analizado y cumplir con los criterios de aceptación establecidos en el reglamento.

Cualquier uso que no satisfaga los criterios del reglamento será considerado un acto ilegal de depósito o disposición de RCC, sujeto a prohibiciones y penalidades establecidas en la Ley 40-2017 y en el reglamento, y la persona responsable estará obligada a tomar las acciones de respuesta y de mitigación que sean señaladas por el DRNA.

Certificación de cumplimiento

Por otro lado, Machargo informó que el DRNA emitirá a todo generador de cenizas, que ofrezca las ofrezca para que sean utilizadas comercialmente, una Certificación de Cumplimiento para Uso Comercial.

Dicha certificación determinará que las cenizas cumplen con los criterios de calidad y seguridad requeridos para ser utilizadas comercialmente, y podrá ser revocada si no se cumple una serie de requisitos establecidos en el reglamento.

La certificación solo tendrá el alcance de certificar que las cenizas bajo consideración cumplen con los criterios de calidad establecidos en el reglamento, y no exime al solicitante de obtener cualquier otro permiso, autorización u endoso pertinente de cualquier otra agencia estatal o federal.

Mientras, los generadores de cenizas deberán mantener un registro detallado de su producción y de uso comercial encapsulado, procesos de transportación, manejo y almacenamiento, en cumplimiento con los permisos o reglamentación federal y estatal aplicables.

También, deberán mantener una lista de clientes y contratistas que soliciten utilizar las cenizas, incluyendo documentación relacionada con las transacciones de compraventa del material; copia de los certificados de análisis de ciertas pruebas exigidas en el reglamento, almacenamiento, remoción de las instalaciones y otros.

Igualmente, todo usuario de cenizas en la manufactura de productos para la construcción deberá obtener un Permiso de Instalación de Uso Comercial Final de RCC, en conformidad con el reglamento. Estas instalaciones constarán en la página web del DRNA como registro público. Se establecen también requisitos de almacenaje en estas instalaciones.

El DRNA también determinó los Criterios de Aceptación para los RCC Propuestos para Usos Comerciales Encapsulados Autorizados, en cuanto a pH, inflamabilidad, reactividad y toxicidad, y estableció las concentraciones máximas permitidas de una amplia variedad de elementos químicos. También, se exige una serie de pruebas y métodos en los productos a manufacturarse.

Por último, Machargo indicó que el reglamento -de 70 páginas- establece un “riguroso plan de muestreo y análisis” para uso comercial, de control y certeza de calidad y de monitoreo de las aguas y otros, en todas las etapas, desde la generación hasta su disposición final.