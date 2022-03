Los recintos de Humacao y Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR) anunciaron el regreso, de manera presencial, del campamento de investigación científica para estudiantes de escuela superior Experimenta con PREM, que este año contará con la participación especial de la doctora Frances Arnold, Premio Nobel de Química 2018, quien será parte de la actividad inaugural.

El campamento, organizado por el programa Partnership for Research and Education in Materials (PREM) y auspiciado por la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, en inglés), será del 31 de mayo al 11 de junio, en los mencionados recintos.

Mediante comunicado de prensa, se informó que podrán participar alumnos de escuelas públicas que hayan cursado el décimo o undécimo grado en el año académico 2021-2022, y que tengan interés en las matemáticas y ciencias, así como en estudiar una carrera en investigación científica.

El campamento iniciará con una conversación entre la doctora Arnold y los estudiantes participantes. Arnold, profesora de ingeniería química, bioingeniería y bioquímica en el Instituto de Tecnología de California (Caltech, en inglés), es pionera en la evolución dirigida de enzimas, un método de ingeniería química que permite manipular y modificar la función de las proteínas.

PUBLICIDAD

La doctora Idalia Ramos, directora de PREM, destacó que “el campamento brindará la oportunidad de participar en el estudio de propiedades de los materiales y sus aplicaciones tecnológicas, trabajando directamente con facultad de los departamentos de Física, Química, y Matemáticas Computacionales de los recintos de Humacao y Cayey”.

Experimenta con PREM comenzó en el 2005 y, desde entonces, ha impactado a más de 300 estudiantes proveyéndoles experiencias de investigación en laboratorios y talleres para su desarrollo académico, personal y profesional. Una de esas estudiantes es Grace Sánchez Santiago, quien es natural de Humacao y exalumna de la escuela superior Petra Mercado Bougart de dicho municipio. Para ella, Experimenta con PREM fue su primera exposición a los laboratorios y a la investigación científica.

“En mi tercer año de escuela superior, me di la oportunidad de explorar el campo de la ciencia en Experimenta con PREM, lo cual me brindó la experiencia de trabajar en dos laboratorios de química y realizar investigación con nanopartículas, un tema novedoso para mí en ese entonces. Luego del campamento, me quedé deseando conocer más sobre la química y, ahora, unos cuatro años después, me encuentro en mi segundo año del bachillerato de Química Industrial en la UPR en Humacao”, destacó Sánchez Santiago.

El año pasado, la NSF le otorgo $4.2 millones al programa PREM de la UPR, en Humacao y Cayey, para la continuación de sus proyectos educativos y de investigación. “Estamos muy contentos de comenzar un nuevo ciclo de PREM, que nos permitirá continuar innovando en el campo de las ciencias de materiales. Además, por un período de seis años, tendremos nuevos proyectos de investigación con facultad nueva de los recintos de Humacao y Cayey de la UPR”, resaltó Ramos, quien profesora del Departamento de Física y Electrónica de la UPR en Humacao.

PUBLICIDAD

Luego de la conversación con la Premio Nobel, se ofrecerán talleres sobre programación, divulgación científica, ciencia de datos, diversidad, inclusión y equidad en las ciencias y carreras universitarias, entre otros. También, los participantes realizarán trabajos en equipo y presentaciones finales con resultados sobre sus investigaciones.

La solicitud del campamento consiste en un ensayo de interés, una carta de recomendación de un maestra o maestro de ciencias o matemáticas y el récord académico (copia SIE).

Estudiantes con interés y que cumplan con los requisitos deben completar la solicitud en línea, en o antes del viernes 29 de abril, visitando este enlace. Además, pueden escribir a prem.uprh@upr.edu o llamar al (939) 225-0315.