Fue el pasado 22 de diciembre que el volcán Anak Krakatoa provocó un tsunami en el Estrecho de Sonda, ubicado en Sumatra, Indonesia, dejando un saldo de más de 420 muertos y poco más mil heridos.

Sin embargo, la alerta persiste, y es que en los últimos días ha registrado erupciones de una milla de altura.

Anak #Krakatau: Planet Labs imagery of the aftermath of the #landslide.

By @davepetley in #AGUblogshttps://t.co/ntIUQ0AHgI pic.twitter.com/y9Cgi3n5jp