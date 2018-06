La conquista de la Luna que inició Estados Unidos en 1969 representó un gran logro para el hombre y el desarrollo científico espacial, y es que las diversas misiones que se realizaron al satélite brindaron un conocimiento único y sin precedentes. Sin embargo, no todo fue perfecto.

Los trabajos del Apolo 15 y el Apolo 17 en 1971 y 1972, desarrollaron en el suelo de nuestro satélite un experimento del flujo de calor lunar mediante la perforación de la superficie de más de 6 pies de profundidad, con el fin de observar los posibles cambios en la temperatura.

Toda la información recabada en estas investigaciones se recopilaba en cintas en el Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales de EE.UU., pero se dio a conocer mediante una publicación del portal Science Alert que solo existían datos almacenados hasta diciembre del 1974, mientras las cintas que contenían los datos de 1975, 1976 y 1977 habían desaparecido.

Ahora se dio a conocer que investigadores estadounidenses lograron localizar los registros perdidos de temperatura lunar del año 1975, así como cientos de registros semanales de los años de 1973 a 1977.



En esta información se especifica contundentemente que durante aquel periodo el calentamiento continuó e incluso aumentó. Además, el calor alcanzó el fondo de los agujeros, lo que permitió suponer que dicho calor provenía de la superficie del satélite, y no de su interior.

