Recientemente se dio a conocer una de las noticias más importantes en cuanto a ciencia y astronomía se refiere: la primera imagen de la historia de un agujero negro.

Fue tanta la importancia de este hecho, que se difundió a través de una conferencia realizada en varios países al mismo tiempo.

Pero una vez que esta imagen fue difundida alrededor del mundo y ha sido vista por millones de personas, el Instituto de Tecnología de Massachusetts compartió una fotografía de la persona que vio, por primera vez, este agujero negro.

Se trata de Katie Bouman, una investigadora de 29 años que lideró el algoritmo que permitió a los científicos del proyecto Event Horizon Telescope (EHT), capturar la primera imagen real de un agujero negro en la historia.

Scientist Katie Bouman just posted about the moment when "the first image I ever made of a black hole" was processed.



Just to clarify, this was the first image *ANYONE EVER MADE* of a black hole. #smalldetails https://t.co/m0aCniRysp#EHTBlackHole #BlackHoleDay #BlackHole pic.twitter.com/C8wF5t6GGA — MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) 10 de abril de 2019

"Viendo incrédula cómo la primera imagen que hice de un agujero negro estaba en proceso de ser reconstruido", escribió Katie en sus redes sociales, mientras que en la fotografía se aprecia una computadora donde aparece la imagen que le dio la vuelta al mundo.



Y es que lograr esta hazaña no fue nada sencillo, más de 200 científicos de 18 países conectaron ocho radiotelescopios ubicados en diferentes partes del mundo, para formar un telescopio virtual del tamaño de la Tierra con tal sensibilidad y resolución que ofrece una nueva forma de estudiar los objetos más extremos en el Universo.

Sin embargo, fue Bouman quien se encargó de dirigir la verificación de imágenes y la selección de parámetros de imagen. Al final de este proceso, se produjo la foto de este anillo de luz anaranjada, que en realidad es la sombra del agujero negro.

View this post on Instagram A post shared by Katie Bouman (@dr.katiebouman) on Apr 10, 2019 at 11:17pm PDT

“Ninguno de nosotros podría haberlo hecho solo”, dijo Bouman en entrevista para CNN. “Se consiguió gracias a una gran cantidad de personas de distintos orígenes”, agregó.