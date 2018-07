Bruselas - La autoridad antimonopolio de la Unión Europea multó este miércoles a Google con un récord de $5,000 millones por el dominio de mercado que tiene su sistema operativo Android para teléfonos celulares.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, dijo que Google incumplió las normas comunitarias por exigir a los productores de teléfonos móviles preinstalar su buscador y aplicaciones como condición para tener acceso a su tienda de apps.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it