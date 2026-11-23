1. El sorteo comienza el jueves, 12 de noviembre. Las reglas de este sorteo serán publicadas en http://www.elnuevodia.com/concursos/. Producto o servicio promovido:

Todo lector que se suscriba a la oferta especial con 40% de descuento, automáticamente estará participando en el sorteo donde tendremos 9 ganadores en noviembre y 9 ganadores en diciembre de 1 tableta Lenovo.

2. Son elegibles para participar en este concurso todas las personas naturales, residentes legales de Puerto Rico mayores de 21 años, que sean suscriptores de El Nuevo Día bajo la oferta exclusiva del 40% de descuento en o antes del 31 de diciembre. La suscripción debe completarse entrando a https://www.elnuevodia.com/suscripciones/sorteo_lenovo/, una vez completado el proceso automáticamente el suscriptor quedará registrado como participante del sorteo. Conforme a los requisitos establecidos en estas reglas. Deberá cumplir con todos los requisitos de participación requeridos por los productores del evento. No serán elegibles para participar en este sorteo los empleados y/o contratistas, empresas afiliadas y/o la agencia de publicidad de GFR Media, LLC y la firma de notarios utilizada en el sorteo y todos sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo grado de afinidad, además de toda persona que resida con ellos. Las probabilidades de ganar dependen del número de participaciones recibidas.

3. Para participar, debes ser suscriptor de El Nuevo Día, que hayas adquirido tu suscripción de la oferta exclusiva del 40% de descuento ente el 12 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026 aquí: https://www.elnuevodia.com/suscripciones/sorteo_lenovo/. Al completar el proceso de suscripción automaticamente estarás regirstrado en el sorteo por 1 tableta Lenovo.

Luego de estas fechas del 12 de noviembre al 31 de diciembre no serán válidas las participaciones. Además, se requiere que se completa la suscripción para la participación. El uso de “robots” para participar queda prohibido. El sistema permitirá hasta un máximo de una participación por concursante.Las personas que no deseen adquirir una suscripción podrán participar gratuitamente registrandose en el formulario de registo del boletín p.m. en esta dirección, disponible durante el periodo promocional.

Cada persona podrá participar una sola vez, independientemente del método utilizado. Todas las participaciones válidas tendrán las mismas probabilidades de ganar.

4. El sorteo correspondiente a las 9 tabletas de noviembre se llevará a cabo el lunes, 7 de diciembre de 2026 y el sorteo correspondiente a las 9 tabletas de diciembre se llevar a cabo el unes, 11 de enero 2027 de a las 10:01 a.m. en las oficinas de GFR Media, El Nuevo Día, Carretera Estatal 165, 8 Ave El Caño, KM 2, Guaynabo, Puerto Rico 00970. La selección del ganador(a) se hará de forma electrónica. El sorteo se realizará mediante el uso de un programa de computadora que al azar escogerá a los ganadores.

6. Se seleccionará un total de:

9 ganadores por sorteo: (9 corespondientes a noviembre y 9 correspondientes a diciembre):

Gran premio: 1 tableta Lenovo por ganador

7. Luego de terminado el sorteo, será seleccionada al azar (9) participantes adicionales que constituirán los posibles ganadores alternos. En caso de que el ganador(a) original no pueda reclamar el premio o sea posteriormente descalificado(a), se le otorgará el premio vacante al ganador(a) alterno, siguiendo el orden en que fue seleccionado.

8. El premio será intransferible. Tampoco podrá ser redimido por efectivo o sustituido en todo o en parte por otra consideración. Toda y cualquier obligación del promotor para con el ganador(a) de un premio cesará y quedará totalmente satisfecha al momento de la entrega del premio. El premio debe redimirse en la fecha del evento y es requisito de este sorteo que el ganador(a) y su acompañante puedan consumir el premio antes de la fecha designada. El ganador será responsable de pagar cualquier contribución sobre ingresos u otros impuestos y otras entidades gubernamentales por razón de la aceptación, recibo y uso del premio.

9. El ganador también deberá firmar un relevo de responsabilidad por cualquier reclamación contractual, extracontractual o de cualquier otra naturaleza o índole que pudiera surgir como consecuencia directa o indirecta de su participación en el sorteo o del disfrute del premio, y una licencia en el que le concederá a GFR Media, LLC, el derecho de utilizar, reproducir, alterar, exhibir, distribuir, publicar y anunciar su nombre, voz e imagen en cualquier medio, sin necesidad de compensación alguna adicional al premio.

10. El participante seleccionado será notificado a través de llamada telefónica según la información que han provisto en el registro en línea. GFR Media realizará las gestiones de notificar a los participantes seleccionados mediante al menos 2 llamadas telefónicas. No obstante, si el participante no responde, quedará automáticamente descalificado y se notificará al siguiente participante alterno (se harán al menos dos llamadas al ganador alterno; de este no responder en un plazo de un día laborable a partir de la primera llamada, quedará descalificado y se notificará al siguiente participante seleccionado como ganador alterno). Una vez notificado el participante ganador, el mismo se compromete a personalmente visitar las oficinas de GFR Media, LLC, para reclamar su premio. Una vez notificado el participante ganador, el mismo se compromete a visitar las oficinas de GFR Media en la fecha que los auspiciadores le indiquen para firmar documento de aceptación del premio con detalle de los términos y condiciones del mismo. No se aceptarán representantes. El promotor no se hace responsable por nombres, direcciones o teléfonos incompletos, ilegibles o incorrectos. Si el ganador es menor de edad para fines legales, deberá venir acompañado de su custodio con patria potestad o tutor legal. El promotor se reserva el derecho de exigir suficiente y adecuada identificación personal antes de entregar cada premio.

11. Toda y cualquier obligación de GFR Media, LLC para con el ganador del premio cesará y quedará totalmente satisfecha al momento del consumo o la entrega del premio. GFR Media, LLC, no será responsable si el ganador no puede asistir al evento o si llega luego de la hora límite para poder participar en el evento. Además, GFR Media, LLC, no se hace responsable de la cancelación ni de retrasos en el evento. GFR Media, LLC, sus agentes, corporaciones matrices, afiliadas o subsidiarias, no serán responsables de cualquier accidente, daño o perjuicio que sea resultado del consumo y/o disfrute del premio o de la participación en el sorteo.

12. Los auspiciadores se reservan el derecho de enmendar estas reglas siguiendo los requisitos de las leyes y reglamentos aplicables. Este sorteo está sujeto a todas las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables. De existir alguna inconsistencia entre la versión completa de estas reglas, y las reglas abreviadas, la versión que sea de más beneficio para los participantes prevalecerá.

13. Si por alguna razón legal o de otra naturaleza, alguno de los términos de las reglas de este sorteo es declarado inválido o nulo por un tribunal competente, el resto de los términos permanecerá con toda su fuerza y vigor legal.