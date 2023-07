Washington - A menos que el gobierno de Puerto Rico quiera volver a aplazarlo, los electores de la isla tendrán la opción de votar en 2024, simbólicamente, por los candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

Si las elecciones fueran hoy -según las encuestas- tendrían que escoger entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, que trae un historial nefasto sobre la isla, dos juicios políticos –uno por incitar un acto de insurrección contra el Congreso-, y ahora se enfrenta a cargos criminales.

Para algunos estadistas, la consulta puede volver a generar preocupación sobre el nivel de apoyo que tienen los republicanos en Puerto Rico, sobre todo si el candidato del “Grand Old Party” (GOP) vuelve a ser Trump.

La presencia de Trump incidió en la decisión del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) de posponer en 2020 la votación para 2024.

Ahora, sin embargo, el PNP no controla la Legislatura de Puerto Rico.

“Creo que la iniciativa romperá el mito o aclarará la percepción sobre si Puerto Rico es dominado por los demócratas o republicanos. Por esta razón, respaldo que se realice el sondeo presidencial”, indicó el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, electo por el Partido Popular Democrático (PPD) y quien se identifica con el Partido Demócrata estadounidense.

La ley que permite esa consulta simbólica es de la autoría del portavoz del PNP en la Cámara baja, Carlos “Johnny” Méndez, el mismo que impulsó el estatuto que generó la elección de seis delegados asignados a cabildear por la estadidad en el Congreso, que al terminar el cuatrienio, habrá costado sobre $1.6 millones.

La medida, que elevaría el costo de las elecciones de 2024, fue convertida en ley por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares el 20 de enero de 2018 –cuando Puerto Rico todavía estaba en medio de la emergencia provocada por el huracán María-, con la idea de avanzar la idea de que algún día el archipiélago puertorriqueño pueda ser un estado de Estados Unidos.

Puerto Rico, un territorio no incorporado de Estados Unidos, no es parte del colegio electoral estadounidense. Aunque desde principios del siglo pasado Puerto Rico ha enviado delegados a convenciones presidenciales en Estados Unidos, las primarias presidenciales comenzaron en 1976.

No obstante, con excepción de las batallas entre el PPD y el PNP para controlar el Partido Demócrata –como cuando se registraron las victorias de Miguel Hernández Agosto en 1988 y Celeste Benítez en 1995 sobre Carlos Romero Barceló-, ha habido un limitado interés en las primarias presidenciales y formaciones políticas estadounidenses.

Tradicionalmente -siendo una minoría a nivel del electorado de Puerto Rico-, la mayoría de los que acuden a votar han preferido a los demócratas en una proporción de más de 2 a 1.

En 2016, los demócratas de la isla –en una contienda que ganó Hillary Clinton-, movilizaron 89,690 personas. Los republicanos, que favorecieron al senador Marco Rubio (Florida), lograron entusiasmar a solo 41,196. En las elecciones puertorriqueñas de noviembre de ese año votaron 1.58 millones de personas.

Con un candidato como Trump – que obtuvo solo el 13.29% en las primarias de 2016 en la isla y en momentos de alta oposición republicana a la estadidad para el archipiélago-, las cosas pueden irle peor a los republicanos puertorriqueños, que impulsan convertir a Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos.

Trump -ahora rechazado por el liderato republicano de la isla-, se opone a la estadidad para Puerto Rico y, tras la catástrofe causada por el huracán María, frenó e impuso duras restricciones en el acceso a fondos de emergencia. Como presidente, vinculó la idea de avanzar la estadidad con asegurar que los dos senadores de un Puerto Rico estado 51 fueran republicanos.

“Estando en el medio de (un proceso) para lograr legislación congresional, no me parece propio entrar en una elección que no tiene un efecto directo. Es más importante la primaria presidencial, porque envía delegados a votar por el candidato presidencial”, indicó el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico, el exrepresentante Angel Cintrón García.

Aunque el representante Méndez es parte de la dirección del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico, Cintrón García sostuvo que su comité “nunca pidió esa ley, nunca participó de la determinación de aprobarla”.

En el lado demócrata, se le da la bienvenida a una oportunidad para conocer el nivel de apoyo del candidato presidencial demócrata, que probablemente será el presidente Biden, frente al republicano.

“No creo que (esa elección simbólica) sería problemático para la estadidad, sería problemático para los republicanos”, dijo, por su parte, el presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, el exsenador Charlie Rodríguez.