La Habana, Cuba - La detención del artista Luis Manuel Otero Alcántara por las autoridades cubanas ha provocado un aluvión de críticas entre la comunidad artística de la isla, que ha pedido a coro la liberación del joven “permorfero”, que espera un juicio sumario por "ultraje a los símbolos patrios”.

Otero Alcántara fue detenido el pasado 1 de marzo, cuando pretendía participar en un acto frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), en protesta por la censura de un beso de una pareja gay en la película “Love, Simon”, transmitida por un canal de televisión local.

No es la primera vez que el también activista ha sido detenido por las autoridades cubanas, la mayor parte de las veces debido a los polémicos performances que hace, los cuales de alguna manera cuestionan al gobierno cubano.

Esta vez lo detuvieron por una serie de atrevidas propuestas en las cuales usa la bandera cubana como protagonista, fingiendo borracheras, sentado en el inodoro, entre otras formas, por lo cual las autoridades decidieron detenerlo bajo el cargo de “ultraje a los símbolos patrios”.

Las detenciones anteriores, realizadas tras actividades convocadas por el movimiento opositor San Isidro, pasaron prácticamente desapercibidas, pero esta vez la reacción de otras figuras del mundo cultural ha sido virulenta e incluye a importantes iconos de la cultura cubana, incluso algunos que tradicionalmente han simpatizado con el gobierno cubano.

Desde el mismo momento de la detención, se activó una campaña a favor de la liberación del artista, en la que han participado relevantes personalidades de la cultura cubana radicadas fuera de la isla y a la que se han sumado algunos “pesos pesados” de la cultura doméstica.

Entre ellos sobresale el cantautor Silvio Rodríguez, quien atacó con dureza la acción de las autoridades cubanas.

“Yo metiera preso a los que promueven esas políticas”, escribió Rodríguez en su blog “Segunda cita”, al hacer referencia a los motivos de la detención de Otero Alcántara, que incluyen hacerse fotos utilizando la bandera en forma “provocadora”.

“¿Cómo en el siglo XXI vamos a meterle a los artistas jóvenes retrancas ideológicas? …hay que parar eso clara y enérgicamente, porque este tipo de actitud reiterada sí que es un problema político grave”, sostuvo el intérprete de “Ojalá”, uno de los mayores colaboradores de la Revolución cubana.

De la misma se expresó en la red social Twitter, el reconocido artista plástico Alexis Leiva Machado, conocido como “Kcho”, quien siempre ha sido identificado como muy cercano al gobierno cubano e incluso fue miembro del Parlamento de la isla.

“Ése no es el camino… Los artistas tenemos licencia poética universal… Paremos esto ya, no lo necesitamos y el futuro de Cuba no es de censura, es de libertad!”, indicó.

En el grupo de personalidades que aboga por la excarcelación de Otero Alcántara aparecen el destacado actor Mario Guerra, el trovador Pedro Luis Ferrer, el escritor y guionista Eduardo del Llano, el Premio Nacional de Artes Plásticas de Cuba, René Francisco, y la cantante Haydeé Milanés, hija del cantautor Pablo Milanés.

En las últimas horas también se pronunció el cantautor Carlos Varela, quien colgó en su muro de Facebook varios hashtag, entre ellos #libertadparaLuisManuel, acompañando un poético texto firmado este 9 de marzo, con alusiones al caso del artista arrestado.

Esa solidaridad ha tomado por sorpresa a artistas que han mantenido su activismo a favor de la libertad de expresión en Cuba, como la cineasta Lynn Cruz.

“La solidaridad del gremio es distinta, es en masa… Se siente bien que figuras como Silvio Rodríguez haya reaccionado… Todo esto es distinto esta vez, es un movimiento que ya está formado y esto no había ocurrido antes”, manifestó Cruz, quien ha sido una figura activa en la disidencia cubana los últimos años.

“Toda esta situación demuestra que es un momento en el cual hay mucha ira y que desde el 2017 a este momento el cambio ha sido profundo, la gente está enterada y activa”, agregó.

Se supone que Otero Alcántara fuera sometido a un juicio sumario hoy, pero el caso fue postergado sin dar nueva fecha y las autoridades cubanas se mantienen sin ofrecer datos oficiales sobre la detención.

El Movimiento San Isidro sostuvo en un comunicado que la suspensión de la vista del miércoles es "una distracción por motivo de la movilización convocada y una estrategia de desinformación para realizar el juicio a espaldas nuestras y de la cobertura pública".

El malestar de la clase artística no se da en el vacío, pues ocurre luego de que el gobierno pusiera una nueva ley de protección de los símbolos patrios, así como un decreto de regulación cultural que los artistas entienden es un mecanismo de censura a su obra intelectual.