La Habana, Cuba - Mientras el mundo registra que la COVID-19 mantiene una tasa de letalidad del 6.4 por ciento, en Cuba la enfermedad mata a 2.9 por ciento de las personas que ataca, una cifra considerablemente menor a lo que ocurre, incluso, en el resto de América, donde esa estadística alcanza un 3.9 por ciento.

Las autoridades cubanas sostienen que han logrado mantener esa tasa de mortalidad baja -hoy el país tiene 814 casos positivos y 24 fallecidos, de un universo de 20,451 pruebas realizadas-, por diversos factores que ofrece la naturaleza centralizada de su sistema.

“Influyen muchos factores: el momento en que se detecta la persona, los protocolos de tratamiento aplicados rigurosamente, los medicamentos que le dan fortaleza a los pacientes para enfrentar el virus. No digo que la atención en Cuba sea mejor o peor, sino que en nuestro país seguimos un esquema de buscar constantemente al enfermo para aislarlo antes de que aparezcan los síntomas”, expresó el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología, y quien se ha convertido en el rostro de la medicina cubana en el combate de la COVID-19, pues a diario realiza una rueda de prensa en la que informa al país de las estadísticas de la pandemia, y responde preguntas de la prensa y la población.

“A veces vemos las imágenes en la televisión de personas en otros países que están esperando para que las atiendan, otros que lamentablemente no pueden pagar un tratamiento y no se garantiza, hasta llegar a las imágenes más dolorosas de personas muertas en la calle. Todo eso influye en la letalidad”, expresó el galeno.

Cuba mantiene un complejo sistema de prevención e identificación de casos que opera muy diferente a la mayoría de los países del mundo.

El primer paso está en el llamado proceso de pesquisaje, mediante el cual los estudiantes de medicina visitan los hogares de gran parte de la población, buscando potenciales síntomas o pacientes vulnerables a la enfermedad.

Luego está el sistema de consultorios médicos de la familia, que son pequeños dispensarios que atienden barrios y zonas geográficas específicas, a los cuales se les encarga dar seguimiento a personas que sean sospechosas de haberse relacionado con posibles contagiados, además de identificar posibles casos no identificados en las comunidades.

A eso se suman las medidas de entrada a la isla, pues Cuba determinó cerrar sus fronteras a viajeros del extranjero y dispuso que los que lleguen tienen que someterse a un aislamiento compulsorio por 14 días antes de salir a la calle. Mientras, los extranjeros que quedaron en la isla han sido limitados a permanecer en hoteles y no están autorizados a moverse por el territorio. Sólo entran y salen vuelos humanitarios.

Aunque el gobierno no ha decretado un aislamiento compulsorio, sí cerró las escuelas, los trabajos no esenciales y canceló todo tipo de transporte colectivo que no sea de trabajadores que laboran en la emergencia.

Además, se han dispuesto cuarentenas desde un nivel bajo a uno extremo, en más de dos decenas de comunidades en diversas provincias, incluidos dos sectores del conocido barrio capitalino del Vedado.

Esas medidas de control y prevención están amarradas a un protocolo de tratamiento, que incluye medicamentos preventivos, hasta de corte homeopático.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) ha instruido a la población a que entienda que “la mejor vacuna” contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, son el aseo personal y el distanciamiento social, pero ha dictado el uso de varios medicamentos que impulsan el sistema inmunológico, como frente principal para contrarrestar los efectos de la enfermedad.

En primer lugar está el PrevengHo-vir , un medicamento homeopático compuesto por diversas sustancias que intentan dotar al organismo con una mayor capacidad inmune ante la mortal enfermedad.

Luego está la Biomodulina T, un “imunomodulador biológico” cubano, que está siendo aplicado a personas vulnerables de manera preventiva para combatir el nuevo coronavirus. Según el Minsap, el producto tiene resultados comprobados en el aumento de las defensas de los organismos y las evidencias científicas apuntan a que durante una infección de COVID-19, provee linfocitos T para combatir la enfermedad.

A ellos se une el que se ha convertido en el producto estrella del arsenal cubano, el Interferón Alfa 2B Recombinante, el cual junto con otros antivirales que también se fabrican en Cuba, ha tenido un efecto significativo en el tratamiento a los pacientes con COVID-19, según Eduardo Martínez Díaz, presidente de Biocubafarma, quien expresó que se piensa que el uso del interferón contribuye grandemente a tener en el país una letalidad del 2.9 por ciento.

“Cuba lo está haciendo muy bien. Mantiene estadísticas epidemiológicas certeras, ha tomado decisiones de aislamiento correctas, se enfoca en la prevención y tiene una producción farmacológica de altura, con buenos protocolos de uso”, dijo el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Cuba, José Moya.

El sistema no es infalible ni perfecto, pues tiene fisuras, las cuales han causado focos de contagio en tres importantes hospitales de La Habana por mal manejo de los protocolos de control o falta de detección de casos, se han desatado infecciones masivas en comunidades por descuidos en los pesquisajes, tiendas estatales han registrado hasta 18 empleados contagiados y más de dos docenas de médicos han adquirido el virus.

Los ciudadanos siguen aglomerándose en las tiendas buscando alimentos o para completar servicios bancarios, lo cual es una pesadilla para las autoridades cubanas, pero, en general, la batalla Cuba la ha ido ganando.

“En general la experiencia de Cuba, para nosotros, es buena. Hay sus problemas con el tema de las aglomeraciones por los alimentos, pero eso es repetitivo en todos nuestros países, es un problema complejo de resolver”, indicó Moya, observador peruano de los procesos de salud en Cuba.

“Sí es muy probable que la tasa de mortalidad, que hoy es muy baja, comience a crecer en la medida que crezcan las pruebas y se sigan haciendo más pruebas”, agregó.

Los propios cubanos aseguran no estar satisfechos con la tasa de letalidad del país y prometen hacer más.