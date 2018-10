La Habana, Cuba - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó hoy su compromiso con defender los preceptos políticos de la Revolución cubana, en el marco del 150 aniversario del inicio de las guerras independentistas en el país, un contexto que aprovechó para lanzar su cuenta en Twitter, lo que lo convierte en el funcionario de más alto rango del gobierno en estar activo en las redes sociales.

Díaz-Canel, quien llegó a la presidencia en abril pasado para sustituir a Raúl Castro Ruz, indicó que “hemos luchado 150 años y seguiremos luchando hasta la victoria siempre”, en el discurso principal del acto de conmemoración del inicio de la lucha independentista cubana, que fue encabezada el 10 de octubre de 1868 por el llamado “Padre la Patria”, Carlos Manuel de Céspedes, en la localidad de Demajagua, en la hoy provincia oriental de Granma.

“La Revolución es la misma, y también son idénticos los desafíos: un asedio imperial desde afuera, una vocación anexionista de unos pocos desde adentro, y como única salvación la unidad”, expresó. “Hoy aquí los hijos más jóvenes de la Patria han ratificado el mensaje a las nuevas generaciones que expresa nuestra firme determinación de no claudicar, no traicionar, y no rendirnos jamás”, agregó frente a Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), y la plana mayor de la dirigencia cubana.

“Somos una nación soberana, independiente y orgullosa de su historia”, afirmó, y enfatizó en la importancia de estudiar todos los pormenores de las luchas por la independencia del país.

Díaz-Canel amaneció hoy activo en la red social Twitter, en la cual había anunciado que entraría en julio pasado, ante el foro de la Unión de Periodistas de Cuba.

El mandatario, cuyo identificador de cuenta es @DiazCanelB, ha sostenido que su gobierno buscará insertarse en las plataformas sociales para posicionar sus mensajes, lo cual explica su determinación.

"Ninguna fecha más simbólica que este 10 de octubre para entrar a las redes sociales y continuar desde este espacio la lucha iniciada en 1868 por la independencia, como expresa en el ‘banner’ que encabeza la página del Jefe de Estado cubano: 150 años ¡Somos Cuba!, con la enseña nacional y la campana de La Demajagua de fondo”, sostiene una nota de la Agencia Cubana de Noticias.

El primer mensaje de Díaz-Canel fue: "Estamos en #LaDemajagua, el lugar donde con mayor suma de sentimientos patrios #SomosCuba y #SomosContinuidad”, y el mandatario agradeció a los usuarios que comenzaron a seguirlo.

"Muchas gracias a todos los seguidores por el apoyo. #SomosCuba, #SomosContinuidad", escribió en su cuenta, al responder a compatriotas, instituciones y medios cubanos que le dieron la bienvenida en Twiter.

Varios miles de seguidores han sumado al dirigente a su lista de seguidos.

"Quien se asoma a la trayectoria de @ DiazCanelB, ingeniero de profesión, verá la coherencia entre sus palabras y sus acciones a favor de la modernización del país con el uso de las nuevas formas de organización social que han inaugurado las redes digitales", escribió un usuario en @CubaMINREX.

La usuaria @ YairaJR afirmó: "@ DiazCanelB sigue el ejemplo de otros líderes revolucionarios, como el inolvidable #HugoChávez?|@ chavezcandanga|?, el 1ro que convocó a una revolución digital y al uso de estas plataformas para poner la tecnología al servicio del socialismo".

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980, al darle la bienvenida al Presidente cubano, subrayó en su cuenta en Twiter: "Estaremos atentos a las noticias del hermano y bravo pueblo cubano".