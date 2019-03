La Habana, Cuba - El abrazo musical entre la “Mayor de las Antillas” y Puerto Rico continúa estrechándose, y otra señal de ello ha sido el trabajo del cotizado baterista y compositor de jazz cubano Horacio “El Negro” Hernández, quien recurrió a cantantes de primera para rendir homenaje a la música puertorriqueña.

“Puerto Rico” está disponible en iTunes y Spotify y es, junto a “Last Minute”, uno de los dos sencillos escogidos para promocionar el fonograma “Horacio El Negro Hernández e Italuba Big Band”, que lanzarán en plataformas digitales el 8 de marzo.

La magnificencia sonora del formato de Big Band enriquece la producción de la disquera cubana Bis Music, primera del “El Negro” en su país natal luego de radicarse en Nueva York. El fonograma viene acompañado de un DVD en el cual se documentó con vídeos musicales las grabaciones en vivo de los 10 temas, cuyo antecedente es el CD “Italuba” (2004), el cual tenía una sonoridad más sencilla.

En el canal de YouTube de Bis Music se publicó la sesión de “Puerto Rico”, que contó con la dirección de orquesta del maestro cubano Joaquín Betancourt, así como la interpretación de Haila Mompié y los vocalistas de los Van Van, Mandy Cantero y Robertón Hernández, tres de los cantantes más cotizados de la “Mayor de las Antillas”.

“Puerto Rico, es la que hace soñar, hoy yo quiero cantar para todo tu pueblo, y todos juntos poder andar”, se escucha a las prestigiosas voces luego de una poderosa sesión de metales, en la que intervienen otros talentos como Eduardo Sandoval (trombón), Carlos Miyares y César López (saxofón).

Mención aparte por sus excelencias merecen el mismo Horacio Hernández en la batería, y Roberto y Tato Vizcaíno, en contrapunteo de la percusión con los timbales y las congas, en la cual se advierten referencias rítmicas a la bomba boricua.

Uno de los cantantes insignias de la emblemática orquesta Los Van Van, lo confirma cuando sonea con su timbre característico: “Saludo para Ponce, también para Mayagüez, te lo dice Robertón, qué rica es la bomba ¡eh!…”.

Además, el CD trae influencias del rock, el flamenco y otros géneros del mundo en temas como “90 Millas”, “Divertimento”, “Tropical Madrid” y “Free Latin”.

Horacio “El Negro” Hernández, de 56 años, se ha colocado en los primeros planos de su instrumento a nivel mundial, como lo hicieran sus compatriotas Arturo Sandoval y Paquito D'Rivera, entre otros, en sus propias esferas.