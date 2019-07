La Habana, Cuba- Las nuevas medidas de Estados Unidos para complicar los viajes a Cuba no intimidarán a la organización estadounidense Pastores por la Paz, que completó esta semana una nueva visita a la isla, afirmó su directora ejecutiva, Gail Walker.

Walker, cabeza de la fundación interreligiosa creada en 1967 por su fenecido padre, el reverendo estadounidense Lucious Walker, ratificó el apoyo de la organización a Cuba y “su voluntad solidaria frente al bloqueo de Estados Unidos”.

En conferencia de prensa en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Walker señaló que muchos de los integrantes de la trigésima caravana de Pastores por la Paz visitan Cuba por primera vez y pudieron conocerla de primera mano. Destacó la necesidad de continuar esos viajes mientras se mantenga el embargo impuesto por Washington a La Habana.

Expresó la oposición a las restricciones de viajes hacia Cuba, y señaló que “Cuba no está sola, viajes como este son muestras de solidaridad”.

Walker calificó de “ridículo e injusto” la aplicación del Título III de las Ley Helms-Burton y afirmó que “las acciones contra Cuba son contraproducentes y una pérdida de tiempo”, además de que desafiarán cualquier medida para impedir los viajes a la isla.

Gail Walker encabezó una delegación de decenas de dirigentes religiosos de Estados Unidos que desde 1992, bajo la tutela de su padre, viajan a Cuba cruzando la frontera por México en formato de caravana para traer ayuda humanitaria a la isla.

Esta visita, conocida como la “Caravana por la Paz”, es recibida con bombos y platillos anualmente por el gobierno cubano. Sus integrantes tienen la oportunidad de tratar de cerca con ciudadanos y entidades cubanas dedicadas a dar servicios a la población.

Daniel López, mexicano integrante de la Caravana y participante de organizaciones de solidaridad con Cuba en México, mostró interés en llegar a su país “para multiplicar sus experiencias aquí, y denunciar la actitud de los círculos de poder estadounidenses hacia Cuba, muy diferente de la posición de su pueblo”.

En esta ocasión, fueron cerca de 40 “los caravanistas”, en su mayoría líderes comunitarios, estudiantes universitarios, maestros profesores, doctores y activistas sociales.

Entre ellos estaba el estadounidense Bill Hill, de 73 años y apodado “Bill El Cubano”. Bill ha visitado Cuba en 35 ocasiones, 28 de ellas como integrante de la caravana.

El septuagenario es un veterano de guerra que peleó en Vietnam devenido “defensor de la Paz”.

“Cuando regresé de la guerra, me volví alcohólico y drogadicto por el estrés posbélico que me quedó de esos años duros de vida militar, en las selvas, alejado de mi familia. Mucha gente en Estados Unidos que estaban en contra de ese conflicto me lanzaba huevos. Fue muy feo”, relató Bill.

“Yo crie a dos hijas solo. Hoy, July tiene 34 años y Janet, 29. Pero, como consumía estupefacientes, tuve muchos problemas. Mi hija mayor, con ocho años entonces, me dijo: ‘Papá, si sigues consumiendo eso y te mueres, ¿quién nos va a cuidar?’. Entonces fui a una cabaña con ellas y permanecí allí tres meses, cuando salí dejé todo eso a un lado. No más drogas”, agregó.

Relató que a partir de ahí contactó a Pastores por la Paz cuando hacían una huelga de hambre de 10 días como parte de sus protestas a favor de venir a Cuba y Lucius Walker personalmente le propuso venir. Desde entonces, no falta a una.

“No conocía nada de Cuba, solo me habían dicho cómo ponían a las personas contra un muro y los fusilaban, esas mentiras son las que nos enseñan allá en Estados Unidos. Sabíamos que traer una caravana a la ínsula era difícil, por lo que hicimos amistades en México y en 1993 por Tampico pudimos enviar 96 vehículos en barco; además, medicina, sillas de ruedas, muletas, bastones, máquinas para rayos X, computadoras y muchas cosas”, relató.