LA HABANA, Cuba.- La situación política en Venezuela mantiene opiniones divididas entre los latinoamericanos más allá de las fronteras de ese país y alcanza hasta el gremio artístico. El republicación de un comentario de 2014, atribuido erróneamente al cantautor cubano Silvio Rodríguez, ha provocado polémica y abierto un debate entre el trovador cubano y la leyenda panameña de la salsa Rubén Blades.

Unas palabras al verdadero Silvio

Compañero Silvio:

Todo comenzó cuando una noticia falsa salió de una radio venezolana, según Blades, que atribuye al trovador cubano un comentario recriminatorio hacia el salsero por su dura postura sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El comentario, en realidad, había sido escrito hace cinco años por el poeta cubano Guillermo Rodríguez Rivera (1943-2017) y compartido en su momento en el blog de Silvio Rodríguez, Segunda Cita.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, recién estrenado en Twitter, propagó el error y en la red social calificó de “contundente” la supuesta respuesta de Silvio Rodríguez a Rubén Blades, según una nota de la agencia Prensa Latina, que ya ha sido retirada de su página web.

Ante la confusión, el propio Blades aclaró el error y escribió en su página oficial en un comentario dirigido a Silvio que era una “pena que hayan hecho equivocarse a Díaz-Canel (…) a quien ponen a felicitarte por los ‘contundentes argumentos’. Parece que al presidente hasta las ‘fake news’ le llegan con años de retraso”.

El panameño criticó que los periodistas cubanos no hubiesen hecho un “rastreo profesional de la fuente de la noticia” y dijo a Silvio que “no voy a permitir que me usen en contra tuya, ni que nos enreden en sus sinrazones”.

“La noticia que muchos medios han publicado hoy (inocente o convenientemente) acerca de unas declaraciones de Silvio Rodríguez, está basada en una mentira más vieja que las medias que llevo puestas. Si los medios hubieran hecho un rastreo profesional de la fuente de la noticia, no hubieran cometido tan infantil equivocación. Y les recuerdo que ahora, con la internet, hay registros y memoria”.

“Respeto el derecho a opinar que tiene todo ser humano, pero detesto la utilización y tergiversación artera de opiniones de terceros, para suplir la ausencia de argumentos legítimos en algunos empobrecidos cerebros”, afirmó Blades.

No obstante, Silvio Rodríguez fijó su posición en el asunto y en un comentario en una de las entradas de su blog en el que aparece su foto escribió dirigiéndose a Blades que “es obvio que no pensamos igual sobre lo que está pasando Venezuela. Tú piensas que ese país hermano tiene dos presidentes, yo sólo veo a uno: a Nicolás Maduro”.

Calificó a Juan Guaidó de “presidente autoproclamado y en gran medida sostenido desde afuera”, y parte de un plan para “desacreditar al gobierno que más elecciones ha hecho en Nuestra América”.

El tono se mantiene conciliador entre ambos músicos y Silvio aseguró al salsero que es “de los que siempre han admirado al creador que eres y reconozco los incuestionables aportes que has hecho a la canción bailable”.

Además, el trovador cubano se definió como “crítico con la realidad cubana porque la conozco, pero me cuido de opinar sobre lo ajeno, más cuando los círculos de poder despliegan tanta propaganda y hay tantos intereses confundiendo”.

“Es obvio que Venezuela está dividida, pero creo que son los venezolanos quienes deben conversar sus diferencias y resolverlas, sin ningún tipo de presión”, concluyó Rodríguez.

Compañero Silvio:

Te escribo a través de la internet abierta, porque sé que no la pueden censurar al punto de que no sepas que te escribí.

Por allí anda rodando una bola que nuevamente atribuyen, de manera falsa, como supuesta declaración tuya, en la que criticas mis opiniones en torno al Sr. Maduro y la situación que se vive en Venezuela. Después de leer un tramo del mamotreto publicado, noté inmediatamente varias cosas:

1. Está mal redactado y posee la ceguera intelectual del típico apparatchik.2. Lo que han hecho, con mala voluntad, es tomar extractos de cosas que escribí hace años, hicieron un refrito de lo que, según ellos, les resulta conveniente reavivar para sus planes. Ahora, en su ya maduro desespero, comparan la trayectoria del "Che” con la de un tipo que habla con pajaritos y que es incapaz de mantenerse erecto en una bicicleta.3. Han recurrido tramposamente a un evento ocurrido hace años, cuando un profesor cubano utilizó tu blog como medio para responder uno de mis artículos de opinión. A partir de allí, y sin cuidar las elementales reglas del periodismo, algunos medios amarillistas y/o politizados, afirmaron falsamente que ese escrito era tuyo, cosa que después tú mismo desmentiste públicamente.4. Ahora han retomado ese mismo falso tema, repitiendo la misma mentira del 2014, aunque tuvieron mucho cuidado de no comentar lo que recientemente opiné, acerca de lo espurio que me resulta el invento de Maduro de una constituyente para desconocer la asamblea electa democráticamente a través del voto popular en el 2015. Tengo muy claro que lo que publica Prensa Latina, tomado de una radio venezolana, es falso y no voy a permitir que me usen en contra tuya, ni que nos enreden en su sinrazones.5. Realmente es una verdadera vergüenza ver cómo medios que se dicen serios se dejen engañar y atenten contra la verdad, o simplemente se dejen llevar por el afán de defender planteamientos ideológicos falsos.

Que estés bien.

Rubén.

PD: Qué pena que hayan hecho equivocarse a Díaz-Canel, el recién estrenado presidente de tu país, a quien ponen a felicitarte por los "contundentes argumentos”. Parece que al presidente hasta las “fake news” le llegan con años de retraso. No sé si Bob Canel, insigne comentarista cubano será pariente suyo, pero cuando se entere del "embarque", quizá comente desde el más allá: "FOUL BALL, MI HERMANO"

ACLARACIÓN A LA FALSA INFORMACIÓN PUBLICADA POR PRENSA LATINA

La noticia que muchos medios han publicado hoy (inocente o convenientemente) acerca de unas declaraciones de Silvio Rodríguez, está basada en una mentira más vieja que las medias que llevo puestas. Si los medios hubieran hecho un rastreo profesional de la fuente de la noticia, no hubieran cometido tan infantil equivocación. Y les recuerdo que ahora, con la internet, hay registros y memoria.Ya desde el 2014 el propio Silvio hizo la aclaración, sin apremio de mi parte, como hace cualquier hombre digno. Reproduzco la aclaración citada:

¨SIN RENCILLAS CON RUBÉN BLADES¨(publicado el 5 de marzo de 2014 en Noticieros Televisa)

¨Silvio Rodríguez desmintió que existiera una rencilla entre Rubén Blades y él sobre la situación de inestabilidad política y social que experimenta Venezuela.¨"Yo no tengo ningún intercambio con Rubén Blades, la prensa afirma que yo le respondí, pero sólo reproduje la carta en mi blog, la epístola que hizo Blades al presidente Maduro. Guillermo Rodríguez Rivera, un profesor de la Universidad de Cuba, poeta y crítico de arte, fue quien le respondió a Rubén."De esa manera aclaraba Silvio el asunto que en aquella ocasión también utilizaron los medios maduristas para crear esos fuegos de artificio con los que pretenden que el mundo se olvide de la tragedia que viven nuestros hermanos venezolanos.

Por mi parte me reitero en lo que escribí acerca de este asunto el 6 de marzo del 2014, cuando surgió por primera vez la mentira sobre un antagonismo entre Silvio y yo:

“Me informan que el artículo publicado en su blog Segunda Cita no lo escribió Silvio Rodríguez y que eso lo aclaró ya públicamente. Como afirma Silvio en el blog arriba mencionado, este es un tiempo para apoyar el argumento Patria y Vida. Por eso, la discusión y el debate responsable deben ser alentados, los argumentos discutidos racionalmente y no descalificados por la emoción. Debemos asumir posturas que no estén contaminadas por el odio y por la absurda rigidez que la ideología impone al devenir humano. Para mi fue obvio que Silvio no redactó la opinión que se le atribuyó, con buena o mala intención. Creo que aun no estando de acuerdo con mi opinión, la respuesta de Silvio hubiese estado dirigida al argumento, y entre sus líneas hubiese identificado el alma que en el fondo compartimos siempre, a pesar de los pesares y de cualquier distancia.”

Para terminar, debo aclarar que respeto el derecho a opinar que tiene todo ser humano, pero detesto la utilización y tergiversación artera de opiniones de terceros, para suplir la ausencia de argumentos legítimos en algunos empobrecidos cerebros.