LA HABANA, Cuba.- Las autoridades cubanas anunciaron hoy que el más importante evento de la comunidad gay en Cuba será suspendido y no se realizará este año, una movida que representa un importante golpe a un sector de la población cuya defensa la lleva Mariela Castro Espín, hija del expresidente Raúl Castro Ruz.

La propia Castro Espín dio a conocer la información en una nota oficial emitida por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), entidad que dirige y desde la cual ha llevado la campaña en defensa de los gays cubanos.

La determinación de suspender el evento, que discurría lleno de colorido por las calles habaneras y contaba con apoyo de diversas organizaciones internacionales, llega a menos de un mes de que se proclamara la nueva constitución de Cuba, la cual dispone de un referendo en menos de dos años para definir el matrimonio igualitario.

Sería el segundo golpe que recibe el movimiento encabezado por Castro Espín, una diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que empujó, sin éxito, que se incluyera en la nueva constitución el matrimonio gay. En su lugar y ante la presión de los sectores religiosos, se optó por el referendo futuro, aunque se aprobaron las uniones de hecho para parejas del mismo sexo.

“Dada la actual coyuntura que está viviendo el país, el Comité Organizador de la duodécima edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia ha tenido que hacer un ajuste al programa, por indicación del Ministerio de Salud Pública (Minsap), organismo al cual pertenece el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y que funge como rector del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual, en cumplimiento de la política del Partido, el Estado y la Revolución. Cumpliendo con las orientaciones del Minsap (Ministerio de Salud Pública) no se realizará este año la Conga cubana contra la Homofobia y la Transfobia, por determinadas circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso, tanto en La Habana como en Camagüey, sin que ello implique no retomarla para el próximo año”, dice el comunicado oficial.

“Las nuevas tensiones en el contexto internacional y regional afectan de manera directa e indirecta a nuestro país y tiene impactos tangibles e intangibles en el normal desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana y en la implementación de las políticas del Estado cubano”, agrega al referise al contexto de disputa existente con Estados Unidos por la crisis venezolana.

“Debemos enfatizar que este cambio en el programa de las jornadas no implica la suspensión del resto de las actividades. Por el contrario, la decisión tomada busca fortalecer y proteger todo lo previsto para esta edición, que supera incluso al programa del pasado año, con un fuerte componente de los espacios académicos. Como siempre en estos 12 años contamos con el acompañamiento del Partido y el Gobierno, así como de los medios de comunicación masiva, otras instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil cubana”, indica el escrito.