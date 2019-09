Orlando – Un total de 10,583 clientes se encuentran sin electricidad en Florida, principalmente como consecuencia de las tormentas y fuertes ráfagas asociadas al paso cercano del huracán Dorian por la costa floridana.

Según la entidad Power Outage -que recolecta información en todo Estados Unidos sobre el servicio eléctrico- Florida tiene un total de 10,579,438 abonados.

Lo anterior significa que apenas el 1% de la clientela está sin servicio a eso de las 10 de la mañana de hoy.