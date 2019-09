Orlando - Aunque se ha generado mucha nubosidad, lluvia y en ocasiones viento fuerte durante la mañana de hoy, miércoles, sobre la zona central, Florida pareció librarse de la furia de uno de los huracanes más poderosos en el récord meteorológico luego que el impredecible Dorian se mantuviera en el océano, muy cerca de este estado, sin causar, hasta el momento, daños mayores, más allá de apagones en zonas de la costa.

A esta hora, el ciclón tropical se encuentra a unas 90 millas al este de Daytona Beach con vientos de 105 millas por hora. Se espera que para esta noche su centro se acerque a la costa noreste entre Florida y Georgia, para luego, entre mañana y el jueves, ubicarse cerca de las Carolinas o que toque sus costas, según el informe del Centro Nacional de Huracanes (CNH) en el boletín de las 5:00 de la mañana.