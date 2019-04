Orlando, Florida – Organizaciones no gubernamentales marcharán mañana a lo largo del centro de Orlando para dramatizar su pedido para que la jueza federal Laura Taylor Swain cancele la deuda de Puerto Rico que suma $72,000 millones.

La manifestación, que coincide con la celebración en la isla de una audiencia federal que presidirá la jueza, también tendrá eco en otras ciudades de Estados Unidos donde igualmente habrá marchas y protestas. Aparte de Orlando, las protestas serán en Nueva York, Connecticut, Pensilvania y en Las Vegas, Nevada.

En la manifestación participarán entidades como VAMOS4PR, Center For Popular Democracy Action, Diáspora en Resistencia, Hedge Clippers, Churches United For Fair Housing, New York Communities for Change, Make the Road PA, Make the Road CT, Make the Road NV, CASA, Faith in Florida, Alianza for Progress, and Organize FL, Defend PR, LatinoJustice PRLDEF, entre otros, según un comunicado de estas organizaciones.

Los grupos piden a la jueza Taylor Swain que elimine los $6 billones que fueron declarados “ilegales” por la Junta el mes pasado, e incluso que cancele otras partes de la misma. También solicitan a la Junta de Supervisión Fiscal que los bancos e instituciones financieras involucrados en la multimillonaria deuda rindan cuentas.