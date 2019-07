Orlando – La prohibición de textear mientras se conduce entro'hoy, lunes, en vigor en Florida y a horas de haber comenzado su implementación, un policía de Orlando detuvo al boricua Rick García, natural de Bayamón pero que vive en este estado hace 16 años.

“Estaba bajando por la Curry Ford Road llegando a la Chikasaw y tenía mi celular en la mano, pero llevaba los audífonos; me estaba fumando mi cigarrillo electrónico, me estaba tomando una bebida energética y con la mano que me quedaba, guiaba. Tenía todas las señales para que me pararan”, contó el comerciante.

El policía salía de una gasolinería cuando vio a Rick con el celular en la mano y lo detuvo. Le preguntó si estaba texteando a lo que el boricua respondió en la negativa.

“Entonces me pidió el celular y se lo di abierto. Pero cuando vio el reguero de aplicaciones, se perdió. Era un policía mayor. Como no podía manejar las aplicaciones, me devolvió el celular. Me volvió a preguntar si estaba texteando y le dijo que no, que solamente estaba hablando por celular y que para contestar una llamada hay que tocarlo y deslizar el dedo. Se rió y se perdió”, contó.

La ley que prohíbe el texteo es una de un centenar de leyes que entraron en vigor hoy en este estado sureño y que incluye la que autorizó la creación de vales educativos para que se pueda usar dinero público para que un niño pueda asistir a un colegio privado. La medida establece un tope de 18,000 estudiantes que podrán solicitar estas becas, pero esa cifra incrementarácada año.

Asimismo, se aprobó otro catálogo de leyes que incluye una que permitirá importar desde Cánada y otros países medicamentos recetados pues, al ser más baratos, se supone ayudará a reducir el oneroso costo de los medicamentos.

También se aprobó un presupuesto de $3 millones durante los próximos cinco años para desarrollar iniciativas que mitiguen el problema de la marea roja. La marea roja es una proliferación de microalgas en cuerpos de agua que produce toxinas nocivas y que ha causado pérdidas millonarias a la acuacultura (crianza de peces). Estas algas hacen que el agua de un cuerpo de agua se torne roja, de aquí en nombre.

Hoy también entró en vigencia en Florida la totalidad de la ley que prohíbe las llamadas ciudades santuario. El término se utiliza para referirse a ciudades en Estados Unidos que ponen en práctica medidas para limitar o reducir su colaboración con las agencias federales de migración.