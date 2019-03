Los aplausos espontáneos anunciaron su llegada. José Andrés, el famoso chef español, entró por la puerta grande a Walt Disney World, y lo hizo de la mano de su mayor talento, la cocina. Ayer, en un evento especial, dejó inaugurado su Jaleo by Jose Andres, el restaurante que está en Disney Springs, y con el que espera seguir conquistando el paladar internacional, “trayendo a España aquí”, dijo.

Fachada del restaurante Jaleo by José Andrés en Disney Springs. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Pero el chef y humanista, merecedor de premios en ambos campos en que se desempeña, todavía se sorprende por el éxito, aún después de contar con más de 23 restaurantes y ser reconocido entre las “100 Personas Más Influyentes” por Times. Aunque destaca que es parte de mucho esfuerzo y un poco de suerte, dijo en la apertura que mirando el proyecto realizado hace unos días, se asomaron lágrimas a sus ojos y se remontó a su infancia en España. “Para muchos este restaurante en Disney Springs empezó hace cinco años cuando iniciaron las conversaciones, pero para mí fue hace 40 años, cuando vi a Mickey Mouse por primera vez en televisión en España. Me di cuenta que este era un lugar mágico, donde se crean historias, y eso es lo que yo soy, un “storyteller” a través de la gastronomía”, dijo en el evento.

José Andrés se mostró conversador y cálido en la entrevista que le hiciéramos en la terraza de su restaurante, que tiene una preciosa vista a la laguna, dos salones de comida grandes en dos niveles y un Pepe by Jose Andres, para sándwiches y ensaladas. De este dice que no es comida de “fast food” sino de “fast good”, porque la gente que paga para comer, se merece comida fresca y de calidad, no importa que sea un sándwich o un plato gourmet.

El chef Rodolfo Guzmán, de Bolivia, es el Head Chef del Jaleo de Orlando. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

En la conversación primó el orgullo por traer la comida española a Estados Unidos (es considerado el pionero de traer el concepto de tapas a Norte América), y la importancia de realizar sueños.

“Este Jaleo es diferente a otros empezando por su tamaño, es el más grande. Pero también es una expresión de lo que hemos aprendido en nuestros 25 años de traer la comida española en América, un sueño que empezó desde muy joven”, comenta. Destaca que siempre le ha impresionado la gran presencia española en Florida, una que descubrió cuando hace 30 años al llegar en el buque Juan Sebastián Elcano, a Pensacola, y ver una celebración que incluía la bandera española, lo que lo marcó profundamente. Este próximo mes de abril para la misma fecha de hace 30 años el buque insignia español volverá a visitar las aguas de Florida.

Estación de paellas dentro de la cocina del restaurante. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

La alianza con Disney resultó todo un proceso pero lo describe como una de las aperturas que transcurrió más llana y sin problemas. “Además de que estamos hablando de Disney, que saben hacer muy bien las cosas, contar con Rodolfo Guzmán, un boliviano que empezó conmigo lavando platos y hoy orgullosamente es el Head Chef de este Jaleo y de otras personas con más de 125 años de experiencia combinada, ha sido clave”.

Y es precisamente Guzmán quien mejor lo describe porque para José Andrés cuando habla de comida muestra toda su pasión, pero cuando se trata de hablar de él, dice que es una persona normal, que trata de ser el mejor padre y esposo que puede, y el mejor chef. Guzmán dice que cuando José, como lo llama, le dio la oportunidad de lavar platos en su primer Jaleo, lo embrujó porque es demasiado apasionado con la cocina española. “Cambió todo lo que tenía planeado cuando vine a estudiar inglés para luego seguir mi carrera de ingeniería en Bolivia, mi país. José me envió a la escuela culinaria y a tener adiestramiento en El Bulli, en España, y el resto es historia. Después de 25 años con él, ya he abierto tres restaurantes, incluyendo Jaleo en Las Vegas, y siempre le digo a las personas que vamos a contratar que si aman la cocina y se ven a largo plazo en esta industria, este es un lugar de oportunidades, porque José Andrés cree firmemente en eso”, dijo.

Preparación de un plato de jamón ibérico. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

En Orlando tendrán empleados de distintas nacionalidades, incluyendo muchos venezolanos y puertorriqueños. “La gastronomía de Puerto Rico es increíblemente amplia, siendo una isla tan pequeña. Tuve que cerrar mi restaurante en Dorado por diferentes circunstancias, pero todos saben lo que la amo la isla y cómo ha influido mi comida, de hecho hago un asopao tan bueno como cualquier boricua. Me encantaría ver más puertorriqueños saliendo y llevando su cocina a otro nivel internacional, aunque ya se que se han destacado mucho. Acabo de venir de Venezuela, donde también estuve impresionado por el nivel culinario en Caracas, a pesar de la crisis que se vive”, dijo.

Precisamente Venezuela es uno de los lugares donde el chef ha organizado ayuda alimentaria, un proyecto filantrópico que lo ha llevado a varias partes del mundo y que nosotros vimos tras el paso del huracán María cuando personalmente vino a cocinar y repartir comida para miles de damnificados. “Creo que es muy importante en mi profesión alimentar a otros, nuestra profesión tiene muchos retos pero no podemos olvidar el compromiso social” dijo José Andrés.

El Chef José Andrés se dirigió a los presentes. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

“Como contador de historias que soy, veo la gastronomía no como un negocio o un restaurante para comer y beber. Ella me permite explicar el mundo que nos rodea a través de un plato. La gastronomía es historia, es muestra de lucha social, de inmigración y de identidad. Mi propia historia la veo así, cuando como arroz a la cubana, (que es un plato español, por cierto con arroz, huevos, salsa de tomate y plátanos maduros fritos). Eso me traslada a mis mejores momentos en la cocina, con mis padres y hermano, tratando de comer hasta la última ración. También las croquetas, que son parte de mi historia, porque en casa la nevera estaba vacía los últimos días de cada mes, y mi madre, una reina aprovechando los alimentos que habían quedado de otros días, las hacía riquísimas con una salsa bechamel. Cuando veo ambas cosas aquí, me emocionan y me recuerdan lo que soy”, añadió el dueño de ThinkFoodGroup.

Paellas, tapas y sangría

En el menú de Jaleo se encuentran desde las famosas croquetas, de pollo o setas, hasta la también famosa paella, muy a su estilo. Pero la gran selección de quesos, como el de cabra y el manchego y el jamón ibérico de bellota además de las gambas al ajillo y salmón, endivias o mini hamburguesas de jamón ibérico y bacon español, hacen difícil escoger. Muchos de estos productos son traídos exclusivamente desde España acompañados de vegetales y productos frescos de granjas locales. Para postres, el Flan al Estilo de Mamá Marisa y el Pan de Chocolate con aceite de oliva y Brioche, son unos ganadores. En cuanto a bebidas, la sangría española se perfila como la más popular aunque hay variedad de vinos, cocteles y cidra.

Flan de Mama Marisa. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)