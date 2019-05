Orlando – Con la mira puesta en la exportación como instrumento de crecimiento económico, una delegación integrada por 26 empresarios puertorriqueños se encuentra en Orlando con miras a establecer operaciones con la zona central de Florida.

El impacto económico de esta iniciativa podría alcanzar los $10 millones en ventas en los primeros seis meses de operaciones. Esta cifra es un estimado que considera solamente el potencial empresarial de estos 26 negociantes puertorriqueños, explicó a El Nuevo Día Ricardo Llerandi, secretario de la gobernación y también director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE).

Esta es la tercera misión que la CCE encabeza en Orlando, por lo que el impacto económico tanto en la isla como en Florida Central puede ser mucho mayor si se considera que empresarios que participaron en delegaciones previas ya han abierto negocios aquí, como por ejemplo Señor Paletas y Willer’s Supermarket, indicó el funcionario en un aparte con El Nuevo Día.

“En misiones empresariales previas, 12 empresas vendieron $8 millones en los primeros meses aquí, así que con esta misión esperamos lograr un impacto mayor”, comentó Llerandi. “Florida es un mercado que está abierto a los productos de Puerto Rico y, además, sirve de puente al suroeste de Estados Unidos, como es Atlanta que es un buen lugar para empresa que ofrecen servicios. Es una movida lógica, un mercado natural para nuestros empresarios pues ofrece un ambiente que se parece mucho al de Puerto Rico”, agregó.

En cuanto a la creación de empleos, Llerandi dijo que por cada $100,000 que se logran en ventas, se estima que se crea un empleo.

Llerandi y los empresarios participaron hoy en una serie de talleres que se ofrecieron en la alcaldía de Orlando en los cuales se les orientó sobre asuntos legales, bienes raíces, sobre reglas acerca de cómo hacer negocios, entre otros.

Hacienda Muñoz

Esta hacienda cafetalera en el pueblo de San Lorenzo es una de las más preciadas joyas gastronómicas para los amantes del café en Puerto Rico. Ahora miran a Florida Central como su próxima finca a donde esperan expandirse para abrir tiendas de café enfocados en el cliente puertorriqueño e hispano. Sus establecimientos tendrán un diseño que hará que los visitantes se sientan en el interior de una hacienda, explicó Axel Otero Crescioni, estratega de desarrollo empresarial de Hacienda Muñoz.

También apuestan a la posibilidad de distribuir a establecimientos que precien un grano que catadores han otorgado un valor de 85 de calidad de un máximo de 100 que se concede a los cafés especializados, indicó.

“En Florida hay 1.2 millones de puertorriqueños, una amplia diversidad de latinos de otros países y una densidad poblacional y multicultural que permite espacio para otro competidor en un mercado donde existen otros ofrecimientos. Además, las tiendas de café que hemos visto aquí se concentran el consumidor anglosajón, enfatizando en bebidas frías de café, y no en el cliente latino que prefiere la bebida caliente”, explicó.

Caribbean Produce

La más grande empresa de distribución de frutas y vegetales en Puerto Rico ve en Florida una gran oportunidad para importar algunos de los 800 productos que despachan en la isla, pero se está enfocando en la papaya, el mangó y una variedad de melón sin semilla, explicó Luis Meléndez, director de exportación de Caribbean Produce.

“Cuando un boricua se va de la isla y se tropieza con un producto de laisla, se emociona. Ese factor nostálgico le toca sus sentimientos y lo consume. Por eso vemos en Florida una gran oportunidad, pero no sólo para el puertorriqueño sino para otros hispanos que viven aquí y que tienen un gusto similar al nuestro”, explicó.

“Estamos identificando el distribuidor perfecto para, primero, empezar a exportar cuatro contenedores cada mes para luego aumentar a entre seis y ocho al mes”, dijo.

Caribbean Produce opera hace 55 años en Puerto Rico, tiene 200 empleados y sus ventas alcanzan los $110 millones al año.

Paletados

Las golosinas heladas están de moda y el aguadeño Lemuel Pérez está convencido que en Florida hay espacio para otra paleta congelada.

En Puerto Rico, Paletados tiene cuatro establecimientos, pero luego del paso del huracán, muchos de sus clientes se mudaron de la Isla y desde allá comenzaron a pedirle a Pérez que trajera su producto a Estados Unidos. “Por eso hemos decidido entrar a este mercado ofreciendo la flexibilidad de crear sabores que el mercado pida, incluyendo paletas sin azúcar, sin lactosa y la paleta keto”, explicó.

La meta de Pérez va más allá de abrir varias tiendas o quioscos; aspira a establecer un centro de manufactura en donde pueda producir sus golosinas para ofrecerlas a tiendas y supermercados. “Y luego de Florida, considerar otros estados.