Orlando, Florida – Su misión es como de evangelización, de llevar una palabra de restauración y conversión. Pero se trata de evangelizar sobre la patria; restaurar la relación de los que han tenido que dejar a Puerto Rico con su identidad nacional, y convertir el alma de quien, como su padre, nació en otro lugar, pero le entregó su corazón a Borinquen.

Hablar con Hermes Croatto produce en el interlocutor una particular experiencia sensorial: su voz y su físico tiene reminiscencias de su padre ya fallecido Tony Croatto, pero al mismo tiene su propia cadencia, su musicalidad y carisma que, con la misma fuerza que lo acerca a la figura de su progenitor, lo catapulta a una distancia prudente en la búsqueda de su propia personalidad.

Este hombre de 37 años está en Orlando y se presentará el domingo en el Museo de Arte de esta ciudad en el concierto “Por amor a Puerto Rico”, una gala benéfica coordinada por el Puerto Rico Business Harbor que busca ayudar a los empresarios boricuas desplazados a Florida Central tras el huracán María. Los fondos servirán para crear talleres, seminarios y mentorías para comerciantes boricuas experimentados que quieren establecer operaciones en este estado.

Y es la primera vez que se presentará en la Florida Central, el epicentro la migración boricua contemporánea. Esto tiene emocionado al cantautor boricua pues sabe que en el puertorriqueño que ha tenido que dejar la Isla brota un intenso amor por la patria, quizás por la melancolía que estalla a la distancia.

“Por eso te digo que si tuviera millones de dólares le pagaría un pasaje a cada puertorriqueño para que estuviera fuera de Puerto Rico por los menos un mes pues, en la distancia, uno se vuelve a enamorar de la Isla”, dijo el hombre sentado en una butaca del jardín de museo donde se presentará pasado mañana.

Aunque la música Nueva trova lo inspira, Croatto explicó que ha preferido dejar fuera el mensaje de protesta, característico de este género. En su lugar, utiliza los ritmos caribeños y la fusión musical de la también llamada Nueva canción con una lírica que llama a amar a Puerto Rico, a valorar su gente y a conocer su historia. Por eso se define como un artista Novo folk.

Su carrera musical es particular pues, aunque cuando era niño era normal estar sumergido en un ambiente musical, la relación con su padre siempre orbitó en la esfera familiar. “Papi era papi. No era el artista. Vine a conocer la grandeza de mi padre después que murió”, dijo Hermes quien, estudió administración hotelera.

De hecho, su entrada a la música requirió un proceso de reconciliación con esta expresión del arte. Recordó que cuando era un niñito, su padre trabajaba en un proyecto con Luis Daniel Colón, conocido entonces como “el niño trovador” en el año 1989.

“Luis Daniel se enfermó y no podía cantar, entonces papi me dice, ‘prepárate a cantar que tú te sabes las canciones. Yo tenía ocho años. Lo hice. Canté, y recuerdo que luego me fui a comprar algo de comer. Entonces, un señor se me acercó y me dijo que yo no sabía cantar. Eso me traumatizó tanto que no volví a cantar”, confesó.

Cuando su padre Tony Croatto enfermó, Hermes recuerda cómo desfilaban amigos que se acercaban a ver a su padre y llegaban con música. Su padre, nacido en Italia, se enamoró de Puerto Rico de tal forma que fue uno de los exponentes más importantes de la música puertorriqueña.

“Me dolió el no poder hacer lo mismo con papi. Pero cuando murió, recuerdo que cuatro días después me metí a su estudio y allí estaban sus notas y su piano. Agarré la guitarra y empecé a tocarla y a cantar. Eso fue a los 23 años. Luego, empecé a buscar vídeos de papi para estudiar su música. Ya mi hijito había nacido y no quería que creciera alejado de esto”, narró.

Poco a poco fue sanando.“ Me encerraba en el closet de su casa a tocar y cantar para que nadie me escuchara hasta que poco a poco fui sanando”, contó. Su primer público fue su esposa, Viviana Santana. Pero luego, decidió dar el paso y exponerse al público. El resto es historia.