Orlando, Florida — Casi 20 personas resultaron heridas en un centro comercial de Florida luego de que una muchedumbre salió huyendo por ruidos fuertes que confundieron con disparos de armas de fuego, informaron las autoridades.

Durante un altercado en la zona de alimentos el sábado, cayeron al suelo varias sillas, lo que desencadenó el pánico en el centro comercial The Florida Mall, en Orlando, informó la subjefa de la policía del condado de Orange, Ingrid Tejada-Monforte.

#FloridaMall Video of the fight at the Florida Mall mistaken for “gunshots” pic.twitter.com/7dqFy8vxE9