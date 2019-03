Orlando, Florida – Un sismo de intensidad leve se reportó esta tarde justo en la línea divisoria entre Florida y Alabama, según el Servicio Geológico Federal (USGS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a esa agencia, el temblor fue de una intensidad de 2.6 y ocurrió muy cerca de la superficie.

Apenas 12 personas informaron a esa agencia haber sentido el movimiento telúrico el que se ubicó en jurisdicción de Florida, estado que tiene cerca de 21 millones de habitantes.

Este estado no es famoso por experimentar temblores de tierra frecuentes, aunque ello no implica que no ocurran. Un mapa del USGS sobre la actividad sísmica en Estados Unidos muestra que, en Florida, entre 1973 y 2012 no hubo ningún temblor que haya sido detectado por los sismógrafos. La excepción fue un leve movimiento telúrico que nadie sintió y que registró una intensidad de 0.8.