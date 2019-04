Orlando - El exgobernador de Florida y ahora senador federal por este estado, el republicano Rick Scott, donará su salario del primer trimestre como legislador para beneficio de organizaciones no gubernamentales comprometidas con ayudar a los desplazados por el huracán María.

El donativo sumaría cerca de $40,000 después de las retenciones de rigor. Como senador federal, Scott devenga un salario anual de $174,000, informó su portavoz de prensa, Alexandra Ojeda.

“Como gobernador y ahora como senador, he apoyado a la comunidad puertorriqueña, tanto en la Florida como en la isla, y trabajé para proporcionar todos los recursos disponibles para ayudar en el proceso de recuperación. Me siento honrado de apoyar a dos increíbles organizaciones que hicieron todo lo posible para ayudar a las familias puertorriqueñas que llegaron a la Florida luego del huracán María”, dijo Scott.

“Me llena de emoción ver a estas organizaciones, y a tantos voluntarios, unirse para apoyar a nuestros compatriotas en un momento de necesidad, y juntos, continuaremos luchando por Puerto Rico”, agregó el legislador en una comunicación escrita.

Las organizaciones que se beneficiarán de este gesto del senador incluyen a Legal Services Clinic of The Puerto Rican Community Inc. y Mujeres restauradas por Dios. Ambas están en Florida.

Legal Services Clinic of The Puerto Rican Community Inc, es una clínica legal en Orlando que creó la Asociación de Abogados Puertorriqueños de Florida para ofrecer servicios legales a los puertorriqueños que se han establecido en este estado. Aparte de la ayuda a la ciudadanía, esta clínica emplea también a abogados boricuas desplazados a la Florida Central.