Orlando, Florida - La presidenta de la local 556 de la Unión Americana de Empleados Federales (AFGE, por sus siglas en inglés) Debbie Hannah dijo hoy a El Nuevo Día que los niveles de estrés e incertidumbre causados por el cierre federal pudieron haber llevado a un empleado de la Administración para la Seguridad en la Transportación (TSA) a saltar desde el balcón de un hotel en el Aeropuerto Internacional de Orlando.

Our @TSA Officers have already suffered so much during the #GovernmentShutdown. This apparent suicide only adds to tragedy experienced at Orlando Int’l. Our prayers go out to his family and coworkers after this difficult loss. https://t.co/qxrK1UraLd