Orlando, Florida – El líder comunitario puertorriqueño Jimmy Torres Vélez, quien en Florida logró unir a la diversa y fragmentada diáspora boricua en un esfuerzo humanitario tras el paso del huracán María, tiene bajo su consideración aspirar a la alcaldía de Kissimmee de cara a las elecciones del 2020.

“Un grupo de personas me ha pedido que me lance”, respondió sin rodeos a El Nuevo Día al aclarar que este nunca fue su objetivo cuando llegó a Florida hace siete años.

En ese entonces arribó a esta planicie para trabajar con un sindicato que necesitaba movilizar el voto de los retirados de la Service Employee International Union a favor del entonces candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama.

Tan seria es la consideración que Torres Vélez está dando a esta candidatura, que recientemente se mudó a Kissimmee para cumplir con uno de varios requisitos que debe satisfacer todo aspirante a una candidatura por esa ciudad.

“Estoy en el proceso de conversar sobre qué cosas se necesitan y también con otros aspirantes. Y si otro candidato a esa alcaldía apoya lo correcto, pues entonces yo no corro. Nunca he querido hacerlo, pero quiero dejar claro que, si me toca hacerlo, correré”, afirmó el también líder sindicalista de Bayamón y quien cuando tenía 18 años aspiró a convertirse en asambleísta municipal por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

¿Correría como candidato demócrata?, se le preguntó.

“La ventaja que tienen estas posiciones es que no son partidistas”, respondió.

Lo cierto es que Torres Vélez siempre ha apoyado políticamente a aspirantes de tendencia demócrata, aunque a la hora de dialogar o gestar proyectos comunitarios, como fue el caso de la organización Coordinadora de Apoyo, Solidaridad y Ayuda (CASA), tiene la capacidad de sentarse con personas de cualquier credo o ideología si los objetivos coinciden.

“Ciertamente, estoy preocupado por la tónica que tiene la conversación de la gente de que no se están tocando temas de justicia social, como el de la vivienda asequible. Aquí, los candidatos políticos que más suena son los que apoyan el desarrollo de proyectos urbanos millonarios y eso no beneficia en nada a los puertorriqueños”, agregó.

“También me preocupa que en el lugar donde más de la mitad de la población es boricua no tenga un alcalde puertorriqueño”, continuó.

A esta fecha, seis personas dan los pasos para completar los requisitos que los acrediten para convertirse en candidatos a esa posición: Ángela Eady, Eva Jacquelyn Espinosa, Olga González, Erick Puma, Lisandra Román y Freddy Villanueva, según reportó recientemente el diario La Prensa de Orlando.

En la actualidad, el alcalde de Kissimmee es José Álvarez, de ascendencia cubana. Pero Álvarez anunció recientemente que aspirará a una silla como comisionado del distrito uno del Condado de Osceola, al que pertenece esa ciudad.