Washington D. C. - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, se unió hoy al pedido del gobernador Pedro Pierluisi para que el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, renuncie a su puesto y a cualquier puesto de liderato en el Partido Nuevo Progresista (PNP), tras ser imputado de corrupción.

Aunque dijo que en lo personal le duele la situación del alcalde, “no hay cabida para expresiones tibias”.

“Como a la mayoría del pueblo, me sorprendió el reciente arresto de alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, me duele porque me une una amistad con su familia. Sin embargo, nuestra responsabilidad ante el pueblo va por encima de la amistad. No hay cabida para expresiones tibias cuando somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. Ni el municipio, ni la colectividad política tienen espacio para estos actos donde se pierde la confianza de quienes vienen a servirse a sí mismos, en vez de servirle a nuestra gente, el pueblo al que le pedimos la confianza para representarlos”, indicó González.

La comisionada sostuvo que “el servicio público tiene que ser sinónimo de honestidad, quien lo utilice para beneficiarse personalmente tiene que ser repudiado”. “Puerto Rico no se merece un caso más, esto tiene que parar. Es repugnante y una vergüenza para mi ver estos esquemas de corrupción y cómo su entramado pone en peligro fondos federales y la confianza pública”, agregó.

El Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ejecutó esta madrugada dos nuevos arrestos por corrupción pública entre los que se encuentra el alcalde de Guaynabo. El segundo arrestado fue Radamés Benítez, quien se desempeña como ayudante especial del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz.