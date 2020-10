Washington D.C. – El expresidente Barack Obama denunció hoy el trato que ha dado el presidente Donald Trump a Puerto Rico, como parte de un evento de campaña en Miami en apoyo a la candidatura presidencial de Joe Biden.

“Tenemos un presidente que sugirió vender a Puerto Rico”, dijo Obama, al hacer referencia a expresiones de exfuncionarios del gobierno de Trump que indicaron que el inquilino de la Casa Blanca preguntó si era posible vender la isla o cambiarla por Groenlandia.

También criticó el legado de Trump durante la catástrofe que causó en Puerto Rico el huracán María, al hacer referencia al freno en el desembolso de fondos de emergencia.

“Cuando un huracán devasta a Puerto Rico, se supone que un presidente debe ayudarlo a reconstruir, no tirar toallas de papel, retener miles de millones de dólares en ayuda hasta poco antes de las elecciones”, indicó Obama.

Obama sostuvo que la situación pudo haber sido mucho peor si Trump hubiese querido implantar una idea sobre la que preguntó a su Concilio de Seguridad Nacional, si era posible destruir un huracán con una bomba nuclear.

Al salir en defensa de su exvicepresidente y candidato demócrata a la Casa Blanca, Obama exhortó también a los floridanos – en una parte del discurso dirigido sobre todo a los electores cubanoamericanos-a no hacer caso alguno a “la basura” que dicen sobre Biden de que es un socialista.

“Joe Biden no es socialista. Era un senador de Delaware. El era mi vicepresidente. Creo que la gente sabría si él era un socialista secreto”, indicó Obama.

Los puertorriqueños y cubanos representan cerca de dos tercios de la población hispana de Florida, el estado péndulo más importante de estas elecciones presidenciales.

En una visita a las oficinas de campaña de Biden en Miami Springs, Obama agradeció el trabajo de los funcionarios de ese comité y advirtió que si el exvicepresidente gana Florida, el resultado electoral se conocerá temprano la noche del 3 de noviembre.

“Si ustedes logran entregarnos el estado de Florida, esto se acabó… Así no me tengo que quedar despierto mucho tiempo. No tengo que esperar los resultados al próximo día... me quiero ir a dormir sabiendo que tendremos un presidente que luchará por todos nosotros”, indicó Obama, según el equipo de cobertura colectiva.

Como hiciera el miércoles en Filadelfia, Obama pidió a los electores a salir masivamente a las urnas, “como nunca antes”.