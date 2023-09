Washington D.C. - Ante la ola de calor, el distrito escolar de Filadelfia, en Pensilvania, ordenó limitar esta semana el horario de clases y cerrar temprano en 86 escuelas que no tienen aire acondicionado.

Originalmente, la decisión abarcaba a 74 escuelas y se extendía hasta hoy, miércoles. Pero, el distrito escolar extendió la decisión a otros 12 planteles y al resto de la semana.

Los establecimientos educacionales que inician el horario escolar a las 7:30 a.m. deben concluir sus clases a las 11:09 a.m., y las que comienzan su curso a las 9:00 a.m. despachan a los estudiantes a las 12:39 p.m.

La temperatura en Filadelfia subiría hoy a 95 grados Fahrenheit y mañana, jueves, a 96.

El distrito escolar informó que sus procedimientos de emergencia –un asunto que se discute en Puerto Rico– se activan cuando el termómetro excede los 85 grados Fahrenheit por uno o más días.