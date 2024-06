Claro rechazo del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la doctrina de los Casos Insulares

Al responder a 43 miembros del Congreso que reclamaron eliminar de las argumentaciones del Ejecutivo federal la teoría de los Casos Insulares sobre la incorporación o no incorporación territorial, el secretario adjunto de Justicia para Asuntos Legislativos, Carlos Felipe Uriarte , afirmó que el Departamento de Justicia tiene ya como política pública condenar “inequívocamente la retórica y el razonamiento racista” de esa jurisprudencia del primer cuarto del siglo pasado .

Por medio de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció el status de territorios no incorporados, como Puerto Rico, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución de Estados Unidos .

De acuerdo a esa jurisprudencia, los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad.