43 senadores y congresistas piden al Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazar la doctrina de los Casos Insulares

Washington D. C. - Más de 40 miembros del Congreso han hecho un llamamiento al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que “rechace inequívocamente” la doctrina racista de la jurisprudencia de los Casos Insulares e incentive acabar con la situación colonial de los territorios estadounidenses, como Puerto Rico.

“El sistema colonial establecido por los Casos Insulares se basó en el juicio del Tribunal (Supremo de Estados Unidos) de que las personas que residían en los territorios eran racial y culturalmente inferiores a estadounidenses blancos anglosajones y, por lo tanto, no aptos para las protecciones de la Constitución, el autogobierno o la autodeterminación” , indica una carta suscrita por 15 miembros del Senado y 28 miembros de la Cámara de Representantes.

La carta - enviada el lunes al secretario de Justicia, Merrick Garland, y adelantada a El Nuevo Día -, se hará pública este mediodía en una conferencia de prensa en el lado este del Capitolio, con la participación de varios legisladores federales y líderes de organizaciones civiles, como Right to Democracy y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

A través de la jurisprudencia de los Casos Insulares – decididos entre 1901 y 1922-, el máximo tribunal estadounidense creó el concepto de territorios no incorporados, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución de Estados Unidos.

Los Casos Insulares determinaron que los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad.