Washington D.C. – Por tercera sesión consecutiva del Congreso, el demócrata Raúl Grijalva lidera una resolución que persigue el rechazo de la doctrina de los Casos Insulares y su aplicación a casos y controversias jurídicas futuras.

“Los Casos Insulares son contrarios al texto y a la historia de la Constitución de Estados Unidos”, indica la resolución que tiene el respaldo, según Grijalva, de otros 14 legisladores de la Cámara baja federal.

Por medio de los Casos Insulares, decididos principalmente a principios del siglo pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos – con expresiones racistas-, creó la doctrina de los territorios no incorporados, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución estadounidense.

La jurisprudencia determinó que los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad.

La resolución cameral que “la doctrina de incorporación territorial establecida por los Casos Insulares todavía se utiliza para perpetuar el trato de segunda clase de los estadounidenses que viven en los territorios, desde la negación de la ciudadanía, hasta la negación del derecho al voto, a la negación de la igualdad en los programas de beneficios federales”.

Dos de los jueces del máximo foro judicial estadounidense, la puertorriqueña Sonia Sotomayor y Neal Gorsuch, han indicado que es hora de dejar atrás la doctrina, un reclamo que hacen también organizaciones pro derechos civiles.