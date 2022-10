Washington D. C. – El Tribunal Supremo estadounidense rechazó hoy, lunes, intervenir en el caso Fitisemanu versus Estados Unidos, en el que naturales de Samoa reclamaron tener derecho a la ciudadanía estadounidense y revisar la doctrina racista de los Casos Insulares.

En su lista de anuncios del día, el máximo foro judicial estadounidense informó que ha negado el certiorari presentado por los abogados de John Fitisemanu y otros dos samoanos residentes en Estados Unidos.

El Décimo Circuito de Apelaciones descartó naturalizar por la vía judicial a los nacidos en Samoa, en respuesta a una demanda de tres samoanos que reclaman ser considerados ciudadanos de Estados Unidos bajo la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense con las mismas protecciones de los que nacen en los estados.

Los nacidos en Samoa americana son “nacionales” de Estados Unidos, pero no ciudadanos estadounidenses, una situación jurídica que el gobierno de ese territorio prefiere mantener.

El caso comenzó como un reclamo de Fitisemanu y sus colegas en favor del derecho al voto en Utah.

El Décimo Circuito de Apelaciones revocó en 2021 la decisión de un juez de distrito de Utah que le había dado la razón a los demandantes. “El Congreso siempre ha ejercido plena autoridad sobre el status de ciudadanía de los territorios no incorporados, una práctica que en sí se remonta a la administración territorial en el siglo XIX”, indicó el foro de apelaciones.

Los abogados de Fitisemanu habían pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos, con el apoyo de organizaciones pro derechos civiles y funcionarios electos de los territorios, que rechace la interpretación del foro de apelaciones y aproveche para tachar la doctrina de los Casos Insulares, por la cual – a principios del siglo pasado-, creó el concepto de los territorios no incorporados, que pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y en donde aplican directamente solo los derechos fundamentales de la Constitución.

Por ejemplo, en el caso Downes versus Bidwell, el tribunal dictaminó - al crear el concepto de territorio no incorporado- que Puerto Rico y otras áreas insulares estaban habitados por “razas alienígenas” que no estaban familiarizadas con los principios anglosajones ni regirse por ellos.

Como parte de los argumentos del caso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantuvo que el caso no requería revisar la doctrina de los Casos Insulares para poder ser resuelto.

“El argumento del gobierno no se basa en ese marco. El gobierno no depende de la premisa de que la ciudadanía no es (un derecho) ‘fundamental’, o en la visión que extender la ciudadanía por nacimiento a los estadounidenses Samoa sería ‘impracticable y anómalo’. Y el gobierno de ninguna manera se basa en los aspectos indefendibles y desacreditados del razonamiento y la retórica de los Casos Insulares que los peticionarios destacan aquí”, indicó entonces la oficina de la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar.

En su presentación, el Departamento de Justicia afirmó que la cláusula de ciudadanía de la décimo cuarta enmienda de la Constitución estadounidense aplica a los nacidos en Estados Unidos, no en sus territorios no incorporados, un concepto creado por medio de los Casos Insulares para distinguir de los antiguos territorios que se encaminaron a la estadidad.

En la práctica, los abogados de los samoanos, legisladores federales y defensores de los derechos civiles consideraron que la argumentación del gobierno de Joe Biden tiene el efecto de validar la doctrina de los Casos Insulares, pues se había perdido una oportunidad para exhortar al Tribunal Supremo estadounidense a rechazarla.

“La continua defensa de los Casos Insulares por parte de la administración Biden está completamente fuera de sintonía con el rumbo que debería tomar nuestro país cuando se trata de abordar el racismo sistémico y la supremacía blanca. Ahora le toca a la Corte Suprema y al Congreso dar un paso al frente y dejar en claro que la discriminación racial y el colonialismo no tienen cabida en nuestro país”, dijo en aquel momento el presidente del Comité de Recursos de la Cámara de Representantes, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona).